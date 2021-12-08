Кіберполіція почала розслідування щодо сайту “Миротворець” за зверненням Денісової

Людмила Денісова

Кіберполіція розпочала досудове розслідування через оприлюднення персональних даних на сайті бази “Миротворець”.

Як передає Суспільне, розслідування здійснюється за ст. 182 Кримінального кодексу України – “Порушення недоторканності приватного життя”.

Максимальна санкція цієї статті – арешт до шести місяців або позбавлення чи обмеження волі до п’яти років.

Кримінальну справу кіберполіція порушила після звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

На початку листопада 2021 року вона звернула увагу на історію 13-річної мешканки Луганська Фаїни Савенкової.

Причиною внесення до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, стала участь Савенкової у фестивалі “Зірки над Донбасом”, який відбувся в ОРЛО на початку жовтня.

Також дівчинка з Луганська брала участь у спільному проєкті з російським письменником Олександром Конторовичем, а в 2021 році написала з ним спільний роман “Стоящие за твоим плечом”.

“Жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Називає себе прозаїком, драматургом і фантастом. Насправді поширює фейкову інформацію і власні домисли. Член т.зв. “Спілки письменників ЛНР”. Вказує місце проживання “Новоросія”, – йдеться в її “резюме” на “Миротворці”.

До Дня захисту дітей 31 травня 2021 року Савенкова записала відео “для Організації Об’єднаних Націй”, у якому закликала установу пам’ятати, що “діти Донбасу теж заслуговують справжнього дитинства”. Фаїна заявляє про “постійні обстріли” з боку ЗСУ по Луганську.

Її звернення одразу ж використав у своєму виступі перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, “прив’язавши” до слів Савенкової буцімто “злочини” ЗСУ на сході України.

“Напередодні Міжнародного дня захисту дітей юний письменник Фаїна Савенкова з Донбасу закликала ООН не забувати про дітей Донбасу, які ось уже сім років живуть в умовах війни. Складно стримати емоції, коли отримуєш такі заклики… Зрозуміло, забути про те, що творить українська армія на сході власної країни, ми колегам з РБ ООН не дамо”, – сказав тоді Полянський.

Фаїна Савенкова заявила, що потрапити в список “Миротворця” для неї “почесно”, хоча вона виступає проти публікації її персональних даних.

Сепаратистські і пропагандистські російські ЗМІ та блогери бурхливо відреагували на внесення Фаїни до бази “Миротворця”, засуджуючи таке рішення щодо “дитини, автора оповідань”. “Уже не соромлячись із дітьми воюють” – пишуть деякі з них.

Засновник центру “Миротворець” Роман Зайцев відреагував на “зворотній зв’язок”: “І хто ж це таке зробив з цією дитинкою, що над Московщиною зарево і тхне? Хто створив з неї яничарицю пропагандою ненависті до України? А таких дітей там створили за 7,5 років дуже багато – з ненавистю в серці до України, яка ллється зі всіх дірок на окупованих російськими терористами землях”.

“Сайт не належить до жодної державної установи, але порушує права не тільки цієї дитини, але й інших. І ми побачили, що там вона не одна, і тому ми сьогодні якраз обговорювали питання, як нам об’єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював. Тому що він справді завдає багато шкоди не лише дітям, а й іншим громадянам”, – сказала Денісова.

У кіберполіції повідомили, що надіслали “Миротворцю” запити щодо наявності в списках на їхньому сайті інших малолітніх та неповнолітніх дітей з метою перевірки викладених у зверненні Денісової обставин.

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