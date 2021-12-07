Міського голову Полтави Мамая внесли в базу “Миротворця” через заяву про “братовбивчу війну”

Олександр Мамай. Фото: "Полтавщина"

Міський голова Полтави Олександр Мамай опинився в базі проєкту “Миротворець” через його висловлювання щодо російсько-української війни.

Як передає “Новинарня“, нещодавно посадовець в ефірі телеканалу “Наш” назвав її “братовбивчою”, а також заявив, що на Донбасі “воюють США та Росія”.

Центр “Миротворець” закликав правоохоронні органи вважати публікацію на сайті як заяву про скоєння Мамаєм “усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”, а також інших правопорушень.

“Посібник терористів і російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України”, – йдеться у повідомленні щодо причини внесення полтавського мера до “Миротворця”.

Напередодні посадовець в ефірі телеканалу “Наш” заявив, мовляв, під час спілкування молодь його запевняла, що не хоче, щоби Україною керували ані країни заходу, ані сходу.

“Спілкуючись із мешканцями нашого міста, дедалі більше переконуюсь і сам, і бачу позицію населення щодо політики. Мені видається, що в нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія”, – сказав Мамай та додав “дуже прикро, що йде брат на брата”.

Олександр Мамай вперше став міським головою Полтави у 2010 році (партія “Совість України”). У 2012 році він став членом Партії регіонів. У лютому 2014-го заявив, що покинув цю політсилу ще два роки тому.

У 2018 році депутати міськради визнали роботу Мамая незадовільною та достроково припинили його повноваження. Через рік він став довіреною особою проросійського кандидата у президенти Юрія Бойка, а також балотувався до Верховної Ради.

У вересні 2020 року Мамая знову обрали міським головою Полтави від партії “За майбутнє”.

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