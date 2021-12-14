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У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за заклик до санкцій

14/12/2021 19:08

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

Про це інформує видання Zerkalo у вівторок, 14 грудня.

Відтепер за такі дії в Білорусі загрожує позбавлення волі на строк до шести років, якщо заклики звернені до рядових осіб; до 10 років, коли вони звернені до іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій; до 12 років, якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій.

Нагадаємо, п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі набув чинності 2 грудня. У списку санкцій Євросоюзу 17 офіційних осіб та 11 організацій. Загалом у списку санкцій ЄС проти Білорусі – 183 особи і 26 юросіб.
До нього увійшли, зокрема, національний білоруський авіаперевізник “Белавиа” та туристичні компанії, які в Євросоюзі вважають причетними в організації перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку.

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