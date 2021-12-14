У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за заклик до санкцій

Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

Про це інформує видання Zerkalo у вівторок, 14 грудня.

Відтепер за такі дії в Білорусі загрожує позбавлення волі на строк до шести років, якщо заклики звернені до рядових осіб; до 10 років, коли вони звернені до іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій; до 12 років, якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій.

Нагадаємо, п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі набув чинності 2 грудня. У списку санкцій Євросоюзу 17 офіційних осіб та 11 організацій. Загалом у списку санкцій ЄС проти Білорусі – 183 особи і 26 юросіб.

До нього увійшли, зокрема, національний білоруський авіаперевізник “Белавиа” та туристичні компанії, які в Євросоюзі вважають причетними в організації перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку.

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