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“Белавия” втратила половину повітряних суден після запровадження санкцій

03/12/2021 14:14

Білоруська авіакомпанія “Белавиа” через санкційні обмеження була змушена скоротити свій парк наполовину – до 15 суден. Донедавна флот компанії налічував 29 літаків.

Про це в п’ятницю, 3 грудня, інформує “Радіо Свобода”.

Водночас у компанії вважають, що скорочення не вплине на вже заплановані рейси.

Наявних літаків “достатньо для виконання всіх регулярних рейсів у зимовий сезон – як регулярних, так і чартерних”.

До літнього сезону “Белавиа” планує поповнити флот, придбавши літаки та орендувавши в компаній з-поза Європейського Союзу.

“Не хвилюйтеся: обмеження не вплинуть на можливість виконання рейсів, які вже заплановані в поточному розкладі. Можна сміливо планувати відпустку під час зимових канікул. Ризику залишитися в чужій країні немає. Держави, в які зараз виконуються рейси, відкриті для “Белавиа”, нові обмеження не вплинуть на їхню доступність, рейси будуть виконуватися за розкладом”, – зазначають у авіакомпанії.

Там також пообіцяли, що нові санкції не вплинуть на ціни на авіарейси, але загалом “ціни на авіаквитки змінюються динамічно і залежать від поточного та прогнозованого навантаження на рейси, попиту на авіаперевезення в тому чи іншому напрямку та інших факторів”.

Нагадаємо, п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі набув чинності 2 грудня. У списку санкцій Євросоюзу 17 офіційних осіб та 11 організацій. Загалом у списку санкцій ЄС проти Білорусі – 183 особи і 26 юросіб.
До нього увійшли, зокрема, національний білоруський авіаперевізник “Белавиа” та туристичні компанії, які в Євросоюзі вважають причетними в організації перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку.

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