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У Білорусі опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років колонії суворого режиму

14/12/2021 14:11

Гомельський обласний суд засудив блогера та політв’язня Сергія Тіхановського до 18 років колонії суворого режиму.

Засідання суду тривало в закритому режимі на території слідчого ізолятора, передає ВВС.

Сергію Тихановському було пред’явлено остаточне обвинувачення за такими статтями Кримінального кодексу:

  • ч.1 ст.293 (організація масових заворушень),
  • ч.3 ст.130 (розпалювання соціальної ворожнечі),
  • ч.2 ст.191 (перешкоджання роботі ЦВК),
  • ч. 1 ст.342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

За цими ж статтями висунуто обвинувачення іншим фігурантам “справи Тихановського” – оператору Артему Сакову (16 років колонії) та програмісту Дмитру Попову (16 років).

Також суд ухвалив обвинувальні вироки Миколі Статкевичу (14 років), Ігорю Лосику (15 років) та Володимиру Цигановичу (15 років).

Білоруський опозиційний блогер Сергій Тіхановський був затриманий 29 травня 2020 року під час передвиборчої акції в Гродно. Він планував брати участь у президентських виборах 9 серпня. Після арешту Тіхановського свою кандидатуру на виборах висунула його дружина Світлана, ставши об’єднаним кандидатом від опозиції.
За висновком опозиції, вона набрала більше голосів і ймовірно здобула перемогу, однак влада грубо сфальсифікувала результати голосування і незаконно проголосила обраним президентом діючого лідера Олександра Лукашенка. Після цього в країні почалися масові акції протесту, однак їх придушили силовики, затримуючи тисячі мітингарів.
Легітимність режиму Лукашенка не визнана Євросоюзом, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.
У травні 2021 року Захід та Україна почали вживати щодо Білорусі нові санкції за викрадення силовиками з літака Афіни-Вільнюс опозиційного журналіста Романа Протасевича. Зокрема, для білоруських літаків закрили авіапростір.

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