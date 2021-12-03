Євросоюз запровадив нові санкції щодо Білорусі

Олександр Лукашенко

Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

Про це в п’ятницю, 3 грудня, інформує Deusche Welle.

Рада Євросоюзу запровадила п’ятий пакет санкцій щодо Білорусі – міністри країн ЄС остаточно затвердили його на своєму засіданні.

Під штрафні санкції ЄС потрапили 17 фізичних та 11 юридичних осіб, зокрема, представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник “Белавиа”, підприємства туристичного сектора та готелі, а також ВАТ “Гродно Азот”, виробниче об’єднання “Белоруснефть”.

Крім того, за незаконне перевезення та контрабанду мігрантів обмеження запровадили проти сирійської авіакомпанії Cham Wings.

Для того, щоби запровадити санкції за використання мігрантів, Євросоюзу у листопаді довелося змінити санкційний режим щодо Білорусі.

Ці санкції полягають у заморожуванні всіх активів на території ЄС. Особам та компаніям з ЄС заборонено надавати кошти чи ресурси тим, хто опинився у списку.

Крім того, фізичним особам зі штрафного переліку заборонено в’їжджати до країн Євросоюзу. Обмежувальні заходи одразу ж набули чинності.

2 грудня США, Великобританія та Канада заявили, що підтримають санкції Євросоюзу проти білоруського режиму. Зокрема, американські санкції, згідно з повідомленням міністерства фінансів США, стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб, зокрема сина білоруського правителя Дмитра Лукашенка.

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