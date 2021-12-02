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США, Британія і Канада ввели санкції проти Білорусі

02/12/2021 19:11

Сполучені Штати, Великобританія і Канада ввели нові пакети санкцій проти Білорусі.

Санкції були введені у четвер, 2 грудня, у відповідь на триваюче нехтування міжнародним правом з боку режиму Олександра Лукашенка і порушення основних свобод і прав людини в Білорусі.

Про це застосування обмежувальних заходів повідомили пресслужби МЗС Британії, МЗС Канади і Міністерства фінансів США.

Санкції США

Нові санкції Сполучених Штатів торкнулися 20 осіб, 12 організацій і три повітряних судна.

Серед громадян Білорусі, які потрапили під американські обмеження – син Олександра Лукашенка Дмитро.

Крім того, США ввели санкції проти компаній, а саме – виробника калійних добрив (“Білоруська калійна компанія”, “Славкалій”), президентського спортивного клубу, туроператора “Центркурорт”, авіаперевізника “Трансавіаекспорт”.

Також до списку санкцій внесені ВАТ “Агат-електромеханічний завод”, ТОВ “Агророзквіт”, ВАТ “140 ремонтний завод”, ВАТ “Кідма тек”, ТОВ “Гардсервіс”, ВАТ “Пеленг”.

Санкції Британії

Великобританія ввела санкції проти виробника і експортера добрив з хлористого калію “Білоруськалія”.

Крім того, Британія заморозила активи і заборонила в’їзд для “п’яти пропагандистів, що грали ключову роль в поширенні дезінформації в Білорусі, високопоставленого білоруського чиновника, відповідального за придушення громадянського суспільства і демократичної опозиції в країні, а також судді і помічника прокурора, відповідальних за численні політично мотивовані рішення проти журналістів, активістів і протестуючих – включаючи двох журналістів “БелСат”, які були поміщені у в’язницю у 2020 році за пряму трансляцію мирних протестів”.

Санкції Канади

Влада Канади ввела санкції відносно 24 фізичних і 7 юридичних осіб Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапили:

  • “Центркурорт”,
  • президентський спортивний клуб,
  • “Гардсервис” (первісна назва “БелСекьюритиГрупп”),
  • “Белтехекспорт”,
  • ВАТ “Пеленг”,
  • “140 ремонтний завод”,
  • електромеханічний завод “АГАТ”.

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