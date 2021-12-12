Ломаченко побив ганця і став інтерконтинентальним чемпіоном WBO

Колишній чемпіон світу серед професіоналів за трьома версіями Василь Ломаченко рішенням суддів переміг іншого колишнього власника пояса, Річарда Коммі з Гани та став інтерконтинентальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Поєдинок двох бійців у легкій вазі відбувся 11 грудня у “Медісон Сквер Гарден” у Нью-Йорку.
Усі три судді віддали українцеві перемогу з рахунком 117-110, 119-108, 119-108.
Ломаченко мав перевагу в усіх раундах, крім першого, та відсилав суперника в нокдаун у сьомому раунді.
Loma Asking The Trainers To Stop The Fight For His Opponent #LomachenkoCommey #LomaCommey pic.twitter.com/I9eMiwuIvb
— Kellen Rodriguez (@Suckafree_TV) December 12, 2021
Таким чином Ломаченко здобув свою 16-ту перемогу в кар’єрі (при трьох поразках).
Статистика Коммі – 30 перемог та три поразки.
Раніше обидва програвали Теофімо Лопесу.
Переможець бою може отримати наступним суперником Джорджа Камбососа – чемпіона світу за трьома версіями в легкій вазі.
Ддля Ломаченка поєдинок проти Коммі став другим у цьому році. У червні українець впевнено переміг Масайоші Накатані.
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