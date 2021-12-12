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Ломаченко побив ганця і став інтерконтинентальним чемпіоном WBO

12/12/2021 10:26

Колишній чемпіон світу серед професіоналів за трьома версіями Василь Ломаченко рішенням суддів переміг іншого колишнього власника пояса, Річарда Коммі з Гани та став інтерконтинентальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Поєдинок двох бійців у легкій вазі відбувся 11 грудня у “Медісон Сквер Гарден” у Нью-Йорку.

Усі три судді віддали українцеві перемогу з рахунком 117-110, 119-108, 119-108.

Ломаченко мав перевагу в усіх раундах, крім першого, та відсилав суперника в нокдаун у сьомому раунді.

Таким чином Ломаченко здобув свою 16-ту перемогу в кар’єрі (при трьох поразках).

Статистика Коммі – 30 перемог та три поразки.

Раніше обидва програвали Теофімо Лопесу.

Переможець бою може отримати наступним суперником Джорджа Камбососа – чемпіона світу за трьома версіями в легкій вазі.

Ддля Ломаченка поєдинок проти Коммі став другим у цьому році. У червні українець впевнено переміг Масайоші Накатані.

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