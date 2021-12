Ломаченко побив ганця і став інтерконтинентальним чемпіоном WBO

Колишній чемпіон світу серед професіоналів за трьома версіями Василь Ломаченко рішенням суддів переміг іншого колишнього власника пояса, Річарда Коммі з Гани та став інтерконтинентальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Поєдинок двох бійців у легкій вазі відбувся 11 грудня у “Медісон Сквер Гарден” у Нью-Йорку.

Усі три судді віддали українцеві перемогу з рахунком 117-110, 119-108, 119-108.

Ломаченко мав перевагу в усіх раундах, крім першого, та відсилав суперника в нокдаун у сьомому раунді.

Loma Asking The Trainers To Stop The Fight For His Opponent #LomachenkoCommey #LomaCommey pic.twitter.com/I9eMiwuIvb

— Kellen Rodriguez (@Suckafree_TV) December 12, 2021