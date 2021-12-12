“Доведеться дуже дорого заплатити”: G7 попередила Росію про “серйозні наслідки” в разі вторгнення в Україну

Країни “Великої сімки” (G7) попередили Росію про серйозні наслідки, якщо президент Володимир Путін нападе на Україну.

Про це йдеться в заяві, яку ухвалили міністри закордонних справ G7 за підсумками дводенного саміту в неділю, 12 грудня, повідомляє Reuters.

Значну частину саміту, що відбувся в британському Ліверпулі, було присвячено обговоренню ситуації з нарощуванням кількості російських військ на кордоні з Україною.

“У Росії не має залишитися сумнівів у тому, що подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки, за які доведеться дуже дорого заплатити“, – наголошується у спільній заяві держав G7.

“Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє”, – підкреслили представники “Великої сімки”.

Вони також закликали Росію знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань щодо прозорості військової діяльності.

Як відомо, у G7 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Канада і США, а також представник Європейського Союзу.

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