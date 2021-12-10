На Донеччині відкрили меморіальну дошку міністрові внутрішніх справ УНР

На будівлі відділення поліції №1 Краматорського райуправління поліції у селищі Олександрівка на Донеччині встановили меморіальну дошку на честь міністра внутрішніх справ Української Народної Республіки Олександра Мицюка.
Про це інформує “Радіо Свобода”.
“Приклад Олександра Мицюка – це свідчення того, що українська душа проявляється і на Донеччині, і на Закарпатті, і в Одесі, і на території північних регіонів нашої держави. З історичних дописів ми бачимо, що ще 100 років тому він чітко усвідомлював всю сутність московського більшовицького режиму. Ми маємо знати, шанувати своїх героїв і брати приклад, тому що головна битва за незалежність ще попереду”, – сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Олександр Мицюк народився 1883 року в селищі Олександрівка на Донеччині. Соратник багатьох відомих діячів української революції, перебував у засланні. Коли розпочалися визвольні змагання 1917-1921 років, одразу долучився до них. Обіймав різні державні посади, зокрема міністра внутрішніх справ (1918–1919 роки).
Відомий науковець, юрист, економіст, соціолог. Професор, автор понад 60 наукових робіт, викладав у декількох вишах, а також був ректором Українського вільного університету (УВУ) в Празі (Чехія).
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