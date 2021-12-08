Росія може сконцентрувати біля України удвічі більше сил, ніж навесні, – Нуланд

Вікторія Нуланд

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

Про це вона заявила у виступі перед комітетом Сенату США із закордонних справ у середу, 8 грудня.

“Російські військові і розвідувальні служби продовжують розвивати здатність рішуче діяти в Україні, коли надійде відповідний наказ, потенційно це можливо на початку 2022 року. Передбачувані сили, якщо вони будуть повністю мобілізовані, будуть удвічі більшими за те, що ми бачили минулої весни. Зокрема, йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп, або майже всі готові сухопутні сили Росії, що базуються на захід від Уралу”, – заявила Нуланд

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду.

“Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього”, – сказала заступниця держсекретаря.

Читайте також:

Байден пригрозив Путінові новими санкціями США й союзників у разі військової ескалації, – Білий дім