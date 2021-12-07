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Суд виніс вирок юнакові, який в Маріуполі підпалив прапор України

07/12/2021 17:33

У Донецькій області суд призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі підлітку, який підпалив прапор України та виклав фото у соцмережу.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує пресслужба прокуратура.

“За публічного обвинувачення, яке у Іллічівському районному суді Маріуполя підтримували прокурори Лівобережної окружної прокуратури Донецької області, 17-річного юнака визнано винним у публічній нарузі над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Прокурори в суді довели, що 7 серпня 2021 року мешканець Маріуполя, перебував у лісозмузі на території Кальміуського району, підпалив прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.

Суд призначив неповнолітньому покарання у вигляді одного року позбавленні волі з випробуванням на один рік.

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