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У Вінниці п’яний росіянин на спір зняв із будівлі прапор України. Потрапив у поліцію

06/11/2021 11:57

У Вінниці громадян Росії зняв із будівлі Державний Прапор України та кинув його в кущі. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як передає “Новинарня“, про це вранці в суботу повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області.

“Вранці 6 листопада до поліції надійшло повідомлення, що з будівлі ТРЦ по вулиці 600-річчя у м. Вінниця невідомий чоловік зняв Державний Прапор України. Це побачили охоронці торгового центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі. Затриманого в подальшому поліцейські доставили до відділу поліції. Розпочато кримінальне провадження”, – сказано в повідомленні.

За словами начальника вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, перебував у стані сп’яніння.

Попередньо встановлено, що близько п’ятої години ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом зі знайомими, він виліз на будівлю та із флагштоку зняв прапор та згодом його викинув, коли тікав від охорони.

Зловмисник надав пояснення, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір зі знайомим.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

У поліції нагадали, що таке правопорушення карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

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