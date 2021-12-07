У Києві чоловіку, що під виглядом працівника СБУ шантажував іноземців, загрожує до 8 років ув’язнення

У Києві правоохоронці вручили підозру ще одному члену шахрайського угруповання, яке шантажувало іноземців.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України у вівторок, 7 грудня.

Чоловік видавав себе за нібито співробітника СБУ і вимагав гроші від іноземців, що перебувають в Україні.

Він зі спільниками погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

Серед організаторів “схеми” – ще один громадянин України, який раніше був громадянином Сирійської Арабської Республіки.

СБУ задокументувала, що він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Усе це нібито для того, щоб не допустити анулювання документів, які дають право на постійне проживання на території України, і щоб не вживати заходів щодо депортації її чоловіка.

Зловмисника затримали “на гарячому” під час отримання коштів. Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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