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В Україні затримали шахраїв, які представлялися офіцерами СБУ і тероризували іноземців

10/11/2021 09:48

Співробітники Служби безпеки України викрили шахрайське угруповання, яке шантажувало іноземців, що перебувають в нашій державі.

Як інформує пресцентр СБУ в середу, 10 листопада, зловмисники представлялися співробітниками української спецслужби і погрожували іноземцям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

Серед організаторів “схеми” – громадянин України, який є уродженцем Сирійської Арабської Республіки.

СБУ задокументувала, що він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України.

Усе це нібито для того, щоби не допустити анулювання документів, які дають право на постійне проживання на території України, і щоб не вживати заходів щодо депортації її чоловіка.

Зловмисника затримали на гарячому під час отримання коштів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 4 ст. 27 (види співучасників);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі проводяться заходи із встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

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