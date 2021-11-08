СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3088501 +13068
Летальні випадки:
72557 +473
Одужали:
2520956 +8200
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14876584 (+29497). Оновлено: 08:18 07.11.2021
Home / Україна / Межа закону / У Харкові затримали шпигунів, які поцупили матеріали таємних військових розробок

У Харкові затримали шпигунів, які поцупили матеріали таємних військових розробок

08/11/2021 16:51

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії.

Про це йдеться в пресрелізі СБУ у понеділок, 8 листопада.

Зазначається, що співробітники СБ України затримали зловмисників “на гарячому” після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю.

“Контррозвідники встановили, що іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення. Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва”, – йдеться в релізі.

Також слідством встановлено, що іноземний громадянин за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України.

За результатами проведених обшуків вилучено засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які будуть досліджені на наявність додаткових доказів та обставин протиправної діяльності фігурантів.

Наразі іноземцю повідомлено про підозру за ст. 114 (шпигунство) КК України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його спільнику – громадянину України – повідомлено про підозру у державній зраді (ст. 111 КК України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Читайте також:
На Луганщині контррозвідка впіймала бойовика “ЛНР”, який хотів підірвати співробітника СБУ

 

Унікальних переглядів: 96
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

До Медведчука в гості приїздили німецькі депутати від ультраправої партії, які виправдовували нацизм

Німецькі депутати зустрілися з головою політради партії “Опозиційна платформа – За життя”, нардепом, підозрюваним у державній зраді Віктором Медведчуком у нього вдома. Про візит, який відбувся на початку листопада,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse