У Харкові затримали шпигунів, які поцупили матеріали таємних військових розробок

Фото: пресцентр СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії.

Про це йдеться в пресрелізі СБУ у понеділок, 8 листопада.

Зазначається, що співробітники СБ України затримали зловмисників “на гарячому” після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю.

“Контррозвідники встановили, що іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення. Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва”, – йдеться в релізі.

Також слідством встановлено, що іноземний громадянин за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України.

За результатами проведених обшуків вилучено засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які будуть досліджені на наявність додаткових доказів та обставин протиправної діяльності фігурантів.

Наразі іноземцю повідомлено про підозру за ст. 114 (шпигунство) КК України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його спільнику – громадянину України – повідомлено про підозру у державній зраді (ст. 111 КК України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

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