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Вийшов трейлер історичного фільму “Довбуш”. ВІДЕО

06/12/2021 14:58

В Україні вийшов трейлер історичної стрічки “Довбуш”. Прем’єра фільму відбудеться у 2022 році.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба Держкіно.

“Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи: вона все одно буде її прагнути й шукати, навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу – як внутрішню, так і зовнішню. Це про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі… Про Батьківщину, яка набуває для нас все більшого й більшого значення. Батьківщина для нас вже не просто територія, а внутрішнє духовне поняття й переживання. Саме зараз воно стає все реальнішим і таким, без якого ми більше не зможемо жити, не зможемо себе поважати. Тим, що для нас вже стало важливішим, ніж саме життя”, – розповів режисер фільму Олесь Санін.

Творці картини називають Олексу Довбуша унікальним українським героєм, який віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, але його історія стала безсмертною.

У фільмі буде багато екшену, який у поєднанні зі справжніми емоціями оживить легенду про славетного Довбуша – борця за незалежність, справжнього володаря Чорногори.

Головні ролі виконали: Олекса Довбуш – Сергій Стрельников, Іван Довбуш – Олексій Гнатковський, Марічка – Дар’я Плахтій, Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч, княгиня Яблуновська – Агата Бузек, опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц.

Продюсерами фільму стали Максим Асадчий, Олесь Санін.

Кіно можна буде ​​​​​подивитися в кінотеатрах вже з 12 травня 2022 року.

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