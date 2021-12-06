Вийшов трейлер історичного фільму “Довбуш”. ВІДЕО

В Україні вийшов трейлер історичної стрічки “Довбуш”. Прем’єра фільму відбудеться у 2022 році.
Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба Держкіно.
“Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи: вона все одно буде її прагнути й шукати, навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу – як внутрішню, так і зовнішню. Це про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі… Про Батьківщину, яка набуває для нас все більшого й більшого значення. Батьківщина для нас вже не просто територія, а внутрішнє духовне поняття й переживання. Саме зараз воно стає все реальнішим і таким, без якого ми більше не зможемо жити, не зможемо себе поважати. Тим, що для нас вже стало важливішим, ніж саме життя”, – розповів режисер фільму Олесь Санін.
Творці картини називають Олексу Довбуша унікальним українським героєм, який віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, але його історія стала безсмертною.
У фільмі буде багато екшену, який у поєднанні зі справжніми емоціями оживить легенду про славетного Довбуша – борця за незалежність, справжнього володаря Чорногори.
Головні ролі виконали: Олекса Довбуш – Сергій Стрельников, Іван Довбуш – Олексій Гнатковський, Марічка – Дар’я Плахтій, Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч, княгиня Яблуновська – Агата Бузек, опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц.
Продюсерами фільму стали Максим Асадчий, Олесь Санін.
Кіно можна буде подивитися в кінотеатрах вже з 12 травня 2022 року.
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