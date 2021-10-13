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Актор Роман Ясіновський (“Гід” у “Кіборгах”): Приїхав на передову і не розумію, як українці можуть бути “внє політікі”

13/10/2021 18:24

Роман Ясіновський
актор театру і кіно, виконавець ролей Гіда в “Кіборгах” та Артема в “Спіймати Кайдаша”

(FB)

Вчора був на передку… Відчуття дуже змішані. Дивно все це… Ми сидимо собі тут у своїх києвах, львовах і т.д., і насправді до кінця не розуміємо, що там. А там люди, зі справжньою зброєю, на бойовому чергуванні, з вірою та запалом в очах, яку їм усіляко намагаються загасити.

Загасити тим, що багато людей говорять, нібито хтось хоче тільки заробити на цій війні. Тим, що багато кажуть, а “какая разніца” і ми ж “внє політікі”.

Коли, б…ть, ми всі зрозумієм, що бути “внє” неможливо в країні, де йде війна, де з “тієї” сторони постійно проходять підготовку снайпери й інші військові Російської Федерації?

Про виконання закону про мову і про засилля російських акторів, які відкрито підтримують діячу владу Кремля, я взагалі мовчу. Коли всі зрозуміють, що говорити українською в Україні – це правило?!

І не треба зараз мені говорити про “мультикультурну” Швейцарію, де розмовляють чотирма мовами. Ми українці, і в нас є своя мова. Це так само, ніби ти йдеш до сусіда брати лопату копати город, а він постійно викидає тобі сміття в криницю і труїть тебе й твою сім’ю. Хоча в тебе є лопата, просто вона тобі не дуже подобається, бо сусідською працювати вже якось звиклося.

Говорю це і до себе, бо теж часто працюю в російськомовному контенті. Головне – не згоріти і в один момент не прокинутись у країні, де тебе прийдуть “рятувати”, бо “ми один народ” і вчора ти говорив “какая разніца”. А різниця в кількості вбитих братів, яких із кожним днем стає більше.

А якщо ви прочитали цей текст і у вас на обличчі виникла усмішка – купіть собі квиток до Краматорська, а там попросіть, щоб вам показали, в чому різниця. Контакти можу дати.

Температура росте. А ми й далі ходимо під теплим і комфортним душем.

Дякую захисникам України! Слава Україні! Героям слава!

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