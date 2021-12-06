В Австрії склав присягу новий канцлер

Карл Негаммер. Фото: Tiroler Tageszeitung

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен прийняв присягу нового канцлера держави – Карла Негаммера.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує видання Die Presse.

Колишній глава МВС Карл Негаммер присягнув після відставки Себастіана Курца з усіх політичних постів і відставки Александра Шалленберга, який тимчасово заміняв Курца.

Одразу після нього присягнули ще п’ять нових членів уряду.

Себастіан Курц на тлі корупційного скандалу пішов із посади премʼєр-міністра Австрії 9 жовтня. Колишній глава МЗС Александр Шалленберґ склав присягу на пост канцлера через два дні – 11 жовтня.

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