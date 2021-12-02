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Ексканцлер Австрії Себастьян Курц залишає політику

02/12/2021 14:37

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц назавжди залишає політику.

Про це інформує видання Kronen Zeitung у четвер, 2 грудня.

Курц ухвалив рішення про це після народження сина.

Передбачається, що міністр внутрішніх справ Карл Негаммер замінить Курца на посаді голови Австрійської народної партії.

Політсила вже повідомила, що ексканцлер зробить офіційну заяву 2 грудня.

18 листопада парламент Австрії одноголосно ухвалив рішення про позбавлення Курца депутатської недоторканності – це було необхідно для завершення антикорупційного розслідування. Колишнього голову уряду Австрії запідозрили у сприянні хабарництву, після чого він залишив свою посаду.

Курц сам пішов із посади премʼєр-міністра Австрії 9 жовтня. Колишній глава МЗС Александр Шалленберґ склав присягу на пост канцлера через два дні – 11 жовтня.

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