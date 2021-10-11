СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2550089 +8832
Летальні випадки:
58700 +207
Одужали:
2292480 +2053
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13277259 (+23675). Оновлено: 08:19 11.10.2021
Home / Світ / Європа / В Австрії склав присягу новий канцлер Шалленберґ

В Австрії склав присягу новий канцлер Шалленберґ

11/10/2021 14:55

У Австрії колишній глава МЗС Александр Шалленберґ склав присягу на пост канцлера після того, як його попередник Себастіан Курц був змушений подати у відставку через корупційний скандал.

Про це в понеділок, 11 жовтня, інформує сайт ORF.

Церемонія приведення до присяги нового канцлера відбулась у президентському палаці у Відні.

“Я присягаю, що буду чесно дотримуватися Конституції і всіх законів республіки, і буду виконувати свій обов’язок в міру своїх знань і переконань”, – сказав Шалленберґ

Президент Алексндр ван дер Беллен відзначив, що Шалленберґу з його дипломатичного досвіду відомо, як привести “найсуперечливіші позиції до спільного знаменника”.

Він висловив упевненість, що ця здатність буде “дуже корисною” новому канцлеру.

Посаду глави МЗС Австрії сьогодні обійняв нинішній посол у Франції Міхаель Лінарт.

Читайте також:
Канцлер Австрії Курц пішов у відставку через корупційний скандал

Унікальних переглядів: 9

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Поліція відкрила провадження за фактом телефонних погроз Вірастюку

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погроз народному депутату, особу порушника встановлено, з ним проводять необхідні слідчі дії. Про це у понеділок, 11 жовтня, інформує пресслужба поліції Києва. “Відомості...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02