В Австрії склав присягу новий канцлер Шалленберґ

Александр Шалленберг. Фото: Tiroler Tageszeitung

У Австрії колишній глава МЗС Александр Шалленберґ склав присягу на пост канцлера після того, як його попередник Себастіан Курц був змушений подати у відставку через корупційний скандал.

Про це в понеділок, 11 жовтня, інформує сайт ORF.

Церемонія приведення до присяги нового канцлера відбулась у президентському палаці у Відні.

“Я присягаю, що буду чесно дотримуватися Конституції і всіх законів республіки, і буду виконувати свій обов’язок в міру своїх знань і переконань”, – сказав Шалленберґ

Президент Алексндр ван дер Беллен відзначив, що Шалленберґу з його дипломатичного досвіду відомо, як привести “найсуперечливіші позиції до спільного знаменника”.

Він висловив упевненість, що ця здатність буде “дуже корисною” новому канцлеру.

Посаду глави МЗС Австрії сьогодні обійняв нинішній посол у Франції Міхаель Лінарт.

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