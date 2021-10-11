В Австрії склав присягу новий канцлер Шалленберґ

У Австрії колишній глава МЗС Александр Шалленберґ склав присягу на пост канцлера після того, як його попередник Себастіан Курц був змушений подати у відставку через корупційний скандал.
Про це в понеділок, 11 жовтня, інформує сайт ORF.
Церемонія приведення до присяги нового канцлера відбулась у президентському палаці у Відні.
“Я присягаю, що буду чесно дотримуватися Конституції і всіх законів республіки, і буду виконувати свій обов’язок в міру своїх знань і переконань”, – сказав Шалленберґ
Президент Алексндр ван дер Беллен відзначив, що Шалленберґу з його дипломатичного досвіду відомо, як привести “найсуперечливіші позиції до спільного знаменника”.
Він висловив упевненість, що ця здатність буде “дуже корисною” новому канцлеру.
Посаду глави МЗС Австрії сьогодні обійняв нинішній посол у Франції Міхаель Лінарт.
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