Канцлер Австрії Курц пішов у відставку через корупційний скандал

Себастьян Курц. Фото: dpa

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц подав у відставку через звинувачення у фінансових зловживаннях в його уряді.

Таку заяву Курц 35-річний політик зробив у суботу, 9 жовтня, передає “Німецька хвиля”.

Курц заявив, що перейде на роботу до парламенту як лідер Австрійської народної партії (ÖVP), а позапартійний міністр закордонних справ Александр Шалленберг замінить його на посаді глави уряду.

“Моя країна важливіша для мене, ніж я сам”, – сказав Курц у телезверненні.

“Зараз нам потрібні стабільні умови. Тож, щоб знайти вихід із глухого кута, я хочу уникнути хаосу та забезпечити стабільність”, – заявив політик, який із 2017 року вже вдруге очолює уряд країни.

Раніше цього тижня австрійська прокуратура заявила, що канцлера та ще дев’ятьох осіб перевіряють на хабарництво після того, як слідчі провели обшуки в офісах правлячої партії.

Хоча АНП підтримала Курца, молодший партнер по коаліції – Партія зелених – наполягав на відставці. Зелені закликали АНП висунути на главу уряду “бездоганну особу”, яка б замінила його.

Курца та його соратників звинувачують у використанні коштів міністерства фінансів для “фінансування частково маніпульованих опитувань громадської думки, які слугували виключно партійним політичним інтересам” у період 2016-2018 років. Він та ще дев’ять осіб, а також три організації, перебувають під слідством щодо передбачуваних правопорушень.

Оголошуючи про свою відставку в суботу, Себастьян Курц знову наполягав на тому, що обвинувачення проти нього “є хибними, і я зможу це прояснити … Я глибоко переконаний у цьому”.

Як інформувала “Новинарня“, прокуратура провела обшуки в канцелярії прем’єр-міністра Австрії Себастьяна Курца і в штаб-квартирі його консервативної ÖVP.

У квітні 2021 року правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники Курца.

Його також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

У червні канцлер Австрії заявив про важливість діалогу з Російською Федерацією. Мовляв, “мир буде в Європі лише з Росією, а не проти неї”.

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