В Австрії – обшуки в офісі канцлера Курца через підозри в корупції

Канцлер Австрії Себастіан Курц

В Австрії відбулися обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца, а також в штаб-квартирі його Австрійської народної партії (Österreichische Volkspartei).

Про це в середу, 6 жовтня, інформує Der Standard.

Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництво та корупцію.

Вони базуються на дослідженнях, опублікованих в оплачених міністерством фінансів ЗМІ, які нібито мали основу на неправдивих даних і були направлені на просування політики уряду.

Сьогодні вранці кілька слідчих увійшли в офіс партії в центрі австрійської столиці з ордером на обшук обсягом у понад сотню сторінок. Обшук також відбувся в канцелярії глави уряду.

Основна увага приділяється канцлеру Курцові та його найближчому оточенню: раднику Штефану Штайнеру, спеціалісту зі зв’язків зі ЗМІ Джеральду Фляйшманну.

Крім того, в списку підозрюваних генеральний секретар мінфіну Томас Шмід, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Крім того, йдеться про “угоди про співпрацю в області реклами і ЗМІ на загальну суму близько 1,3 мільйона євро”.

У результаті, як стверджується, були використані “можливості впливати на зміст і час публікацій”.

Тодішній генеральний секретар міністерства фінансів Томас Шмід і прессекретар обіцяли “переваги для Себастьяна Курца, групи його найближчих наближених і Österreichische Volkspartei”.

Сама ÖVP опублікувала пресреліз про обшук, в якій звинувачення називаються “неправдивими”.

Нагадаємо, в червні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про важливість діалогу з Російською Федерацією. Мовляв, “мир буде в Європі лише з Росією, а не проти неї”.

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