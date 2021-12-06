На фронті за добу – один обстріл

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Упродовж минулої доби, 5 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на фронті зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

В бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріл.

Станом на 7 годину ранку, 6 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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