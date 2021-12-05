На фронті – перша за 3,5 місяці доба без обстрілів

Фото: "Новинарня"

Упродовж минулої доби, 4 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ на фронті не зафіксовано.

Так само “тиша” зберігається з початку доби 5 грудня, станом на сьому годину ранку.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – сказано у зведенні.

За підрахунками “Новинарні“, востаннє доба без ворожих обстрілів обійшлася три з половиною місяці тому – 20 серпня 2021 року. Після того протягом усієї осені не було жодного дня без порушень “режиму тиші”.

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