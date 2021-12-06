СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3501955 +4478
Летальні випадки:
88519 +239
Одужали:
3059741 +9082
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16089778 (+13419). Оновлено: 08:13 06.12.2021
Home / Світ / Європа / Ірландія отримає €920 млн компенсації після Brexit

Ірландія отримає €920 млн компенсації після Brexit

06/12/2021 18:42

Республіка Ірландія отримає 920 мільйонів євро з фонду Європейської комісії, який повинна “пом’якшити наслідки Brexit”.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує ВВС.

Резерв коригування Brexit доступний для всіх держав-членів Європейського Союзу, та насамперед для тих, що найбільше постраждали від виходу Британії з ЄС.

Загальний бюджет резерву фонду становить 5,4 млрд євро.

У Комісії заявили, що Ірландія є найбільшим бенефіціаром і першою державою, яка отримала компенсацію.

За словами комісарки з питань згуртованості та реформ Елізи Феррейра, Brexit “негативно вплинув на життя багатьох людей”, і “найбільше це відчувають люди в Ірландії”.

Таким чином, уряд Ірландії отримає 361,5 млн євро у 2021 році, 276,7 млн ​​євро – у 2022 році та 282,2 млн євро – у 2023 році.

Фінансування, яке отримає ця країна, буде спрямовано на підвищення рівня життя, підтримання економічного зростання та пом’якшення негативного впливу Brexit на місцеві спільноти.

Як відомо, Велика Британія перестала бути членом ЄС з 31 січня 2020 року.

Читайте також:
Іспанія з Британією в останній момент домовилися щодо статусу Гібралтару після Brexit

Унікальних переглядів: 32
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Звернення української громадськості до Джо Байдена напередодні зустрічі президентів США і РФ

Українські громадські діячі, політики, представники інтелігенції, народні депутати, правозахисники та інші звернулися до президента США Джо Байдена напередодні його зустрічі в режимі відеоконференції із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse