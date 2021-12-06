Ірландія отримає €920 млн компенсації після Brexit

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Республіка Ірландія отримає 920 мільйонів євро з фонду Європейської комісії, який повинна “пом’якшити наслідки Brexit”.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує ВВС.

Резерв коригування Brexit доступний для всіх держав-членів Європейського Союзу, та насамперед для тих, що найбільше постраждали від виходу Британії з ЄС.

Загальний бюджет резерву фонду становить 5,4 млрд євро.

У Комісії заявили, що Ірландія є найбільшим бенефіціаром і першою державою, яка отримала компенсацію.

За словами комісарки з питань згуртованості та реформ Елізи Феррейра, Brexit “негативно вплинув на життя багатьох людей”, і “найбільше це відчувають люди в Ірландії”.

Таким чином, уряд Ірландії отримає 361,5 млн євро у 2021 році, 276,7 млн ​​євро – у 2022 році та 282,2 млн євро – у 2023 році.

Фінансування, яке отримає ця країна, буде спрямовано на підвищення рівня життя, підтримання економічного зростання та пом’якшення негативного впливу Brexit на місцеві спільноти.

Як відомо, Велика Британія перестала бути членом ЄС з 31 січня 2020 року.

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