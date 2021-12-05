“Мить, коли змінилося все”: у Міжнародний день волонтера Зеленський роздав нагороди й розповів історію про хлопчика

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Президент Володимир Зеленський під час участі в урочистостях з нагоди Міжнародного дня волонтера, які відбулися 5 грудня у Мистецькому арсеналі в Києві, і з цієї нагоди вручив низку державних нагород.

Про це повідомляє сайт президента.

“Український народ ніколи не був байдужим. Ми завжди були чуйними до проблем, до потреб інших. Ми завжди допомагали одне одному в біді, та однієї миті поняття «українці» й «волонтери» стали синонімами”, – наголосив Зеленський, додавши, що ця мить – це 2014 рік, коли почалася війна на Донбасі.

“Мить, коли змінилося все. Мить, коли змінилися всі”, – відзначив президент.

Він розповів історію “про звичайного 11-річного хлопчика із заходу нашої держави. Звичайного який дуже хотів «велик», щоб бути одразу дорослим, і незвичайного, який дуже хотів просто допомогти дорослим”.

“Він довго складав гроші. Влітку допомагав матусі збирати й продавати яблука, а восени роздавав рекламні листівки. Взимку вивчив колядки й на свята пройшовся по всіх бабусях, дідусях, родичах, навіть троюрідних. І ось його маленька дитяча скарбничка заповнена вщерть. Купюри по одній, дві, п’ять, десять гривень, дві двадцятки й навіть є сотня. Але все змінилося знову однієї миті. «Мам, я тут подумав… Мабуть, велик почекає, передай це нашим хлопцям… Вони точно чекати не можуть»”, – переповів Зеленський.

Він наголосив, що таких мужніх і самовідданих чоловіків, жінок і дітей в Україні тисячі – у кожному куточку країни.

На переконання Зеленського, волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році й робить її непереможною сьогодні і завжди.

“Бо неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих. Тих, хто готовий віддати все, що є, тому що обіцяв хлопцям приціл. Тих, хто готовий шукати всю ніч необхідні ліки. Тих, хто вважає, що «велосипед почекає»… Мільйони українців. Гідних. Вільних. Небайдужих”, – підкреслив президент.

Зеленський також вручив державні нагороди з нагоди Міжнародного дня волонтера.

Згідно з відповідним указом, “за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність”, відзначено:

орденом “За заслуги” ІІІ ступеня –

ДЖІКА Гжегожа – Почесного консула України в місті Вроцлав, Республіка Польща;

КАЛЮЖНОГО Володимира Леонідовича – голову громадської організації “Ветерани АТО Лиманщини”, Одеська область;

ЛОГГІНОВА Тараса Владиславовича – волонтера, командира загону Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, м.Київ;

ПАЛАМАРЯ Володимира Яковича – голову правління Асоціації українських організацій в Естонії;

ФИЛИМУ Віктора – представника української національної меншини при міській раді Загреба, Республіка Хорватія;

ФУЗАЙЛОВА Геннадія – лікаря дитячої клініки “Шрайнерс”, професора медицини Гарвардського університету, Сполучені Штати Америки;

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня –

БРОДОВУ Людмилу Степанівну – заступника голови громадської організації “Гільфе”, м.Чернівці;

ВОЗНІЦИНУ Ксенію Борисівну – волонтера, директора державного закладу “Госпіталь ветеранів війни “Лісова поляна Міністерства охорони здоров’я України”, м.Київ;

ЗВЄРЄВУ Олену Владиславівну – волонтера, м.Луцьк;

ЗВЯГІНЦЕВУ Анастасію Володимирівну – волонтера, голову громадської організації “Рух “Чисті серця”, Миколаївська область;

ІВАШУРУ Наталію Сергіївну – волонтера, голову благодійного фонду “Квіти життя”, м.Харків;

ЛЕГИРДУ Катерину Янівну – волонтера громадської організації “Волонтери Закарпаття”, Закарпатська область;

МЕЗІНОВУ Олександру Вікторівну – волонтера, засновницю притулку для тварин “Сіріус”, м.Київ;

НОЖЕВНІКОВУ Катерину Юріївну – волонтера, співзасновницю благодійного фонду “Корпорація монстрів”, м.Одеса;

ОЛЕФІРЕНКО Валентину Леонідівну – волонтера, м.Київ;

ПЛЮСНІНУ Ірину Аркадіївну – голову Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України;

СМІРНОВУ Євгенію Ігорівну – волонтера, засновницю громадської організації “Маленьке серце з мистецтвом”, м.Київ;

ШЕЙ Тетяну Станіславівну – президента благодійного фонду “People of Ukraine”, Сполучені Штати Америки

відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи –

ГАРАЩУКА Петра Григоровича – волонтера, заступника голови Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів, м.Київ;

КОЛЯК Марію Олександрівну – координатора громадської організації “Українська Волонтерська Служба”, м.Одеса;

КОСТЕНКО Анастасію Валентинівну – волонтера, м.Київ;

НОВІЦЬКОГО Дмитра Ігоровича – волонтера, м.Київ;

ПОНОМАРЬОВУ Оксану Валеріївну – волонтера, керівника благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд “Рес.Публіка”, м.Київ;

СІМУТІНА Ігоря Ігоровича – волонтера, м.Київ;

СТАСЮКА Вячеслава Івановича – волонтера, голову благодійного фонду “Рідне Полісся”, Житомирська область;

СТОЛЯРОВУ Олену Марківну – волонтера, м.Київ;

ФЕДОРОВСЬКОГО Леоніда Леонідовича – волонтера, м.Київ;

ФЕДОРЧУК Наталію Миколаївну – волонтера, голову правління громадського об’єднання “За сімейні цінності”, м.Київ;

ШАПОВАЛОВУ Тетяну Вікторівну – волонтера, м.Київ;

медаллю “За врятоване життя” –

ВАСИЛЬЦІВА Ярослава Федоровича – заступника президента громадської асоціації закордонних українців “Майдан Малага”;

ВОРОНКОВУ Наталію Олегівну – голову правління громадської організації “Волонтерська Сотня Доброволя”, м.Київ;

МЕДСЕНА Нільса Гунделаха – члена волонтерської спілки “Bevar Ukraine”, Королівство Данія;

ОСТРОВЕЦЬКУ Мирославу Іванівну – голову Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України;

ПРИХОДЬКА Сергія Олександровича – волонтера громадської організації “Ковельське об’єднання ветеранів АТО/ООС”, Волинська область;

ХАНСЕН Еллен Марі – голову організації “Допоможіть Східній Європі”, Королівство Данія;

медаллю “За працю і звитягу” –

ГОЦМАН Тетяну Іванівну – волонтера Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

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