Експрезидент РФ прийняв ватажків “ДНР/ЛНР” до партії “Єдина Росія”

У Москві на з’їзді партії “Єдина Росія” голова путінської політичної сили, експрезидент РФ Дмитро Медведєв вручив партійні квитки “ЄР” ватажкам маріонеткових утворень на окупованій території українських Донецької та Луганської областей.

Про це в суботу, 4 грудня, повідомила пресслужба “Єдиної Росії”.

Церемонія відбулася перед відкриттям третього етапу ХХ з’їзду керівної політсили РФ.

“Дмитро Медведєв вручив партквитки “Єдиної Росії” главам регіонів, керівництву “ДНР” і “ЛНР” та депутатам Держдуми… Також членські квитки отримали глава “ЛНР” Леонід Пасічник, глава “ДНР” Денис Пушилін і міністр освіти РФ Сергій Кравцов”, – ідеться в повідомленні з Москви.

Під час форуму Дмитро Медведєв був переобраний головою партії “Єдина Росія”, а ексскпікер Держдуми Борис Гризлов – головою вищої партійної ради. Президент РФ Володимир Путін у зверненні заявив, що “завжди розраховує на партію “Єдина Росія” як потужну політичну силу”.

Наприкінці листопада “Новинарня” повідомляла, що сто перших мешканців окупованого Донбасу із російським громадянством отримали партійні квитки російської правлячої партії “Єдина Росія”.

Ця подія розцінюється як черговий крок до інтеграції Кремлем окупованих територій України.

Умовою вступу до партії Путіна, яка має монобільшість у Держдумі РФ, називають наявність громадянства Росії, вік щонайменше 16 років, “підтримку і солідарність із програмними цілями, активне сприяння їх реалізації”. На фінальному етапі кандидат також має заручитися рекомендацією ради прихильників, пройти співбесіду та подати заяву на вступ до партії.

Передумови

Всупереч українському законодавству, президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, що передбачає спрощене надання російського громадянства жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Держдума звільнила жителів ОРДЛО від мита при вступі до громадянства Росії.

Відтоді, до кінця літа 2021 року, паспорти з двоголовим орлом отримали понад 600 тисяч мешканців ОРДЛО (для цього вони мали поїхати на територію Ростовської області РФ).

У 2021 році такі колабораціоністи змогли також взяти участь у парламентських виборах в Росії, зокрема дистанційно з території ОРДЛО.

Президент України Володимир Зеленський на підставі рішення РНБО ввів у дію персональні санкції РНБО за російські вибори в ОРДЛО та Криму.

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