СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3367461 +14325
Летальні випадки:
82913 +595
Одужали:
2825641 +29044
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15648456 (+52719). Оновлено: 08:22 24.11.2021
Home / Україна / Політика / QR-код на плакатах антивакцинаторів у Києві спрямовує на сайт “Единой России”

QR-код на плакатах антивакцинаторів у Києві спрямовує на сайт “Единой России”

24/11/2021 15:40

Якщо просканувати QR-код на плакатах антивакцинаторів у Києві, то він спрямовує на сайт владної політичної партії РФ “Єдіная Россія”.

На це звернули увагу користувачі соціальних мереж під час протестної акції в середу, 24 листопада.

Справді, “Новинарня” перевірила: якщо просканувати код смартфоном, за адресою пропонується перейти на офіційний сайт партії Путіна – er.ru.

У коментарях до одного з критичних дописів про акцію антивакцинаторів один із користувачів спробував пояснити ситуацію, яка виникла, представившись “дівчиною з фото”:

Акція 24 листопада стала вже другим масовим виступом у Києві “проти обов’язкових щеплень”. Її учасники також вимагали звільнити з СІЗО Остапа Стахіва – організатора попереднього такого мітингу, якого обвинувачують у спробі зміни конституційного ладу та називають керованим із Росії.

Читайте також:
Суд арештував антивакцинатора Стахіва із заставою в один мільйон

Начальник ГУР Буданов: Росія готує великий наступ на січень,
а спершу “хитатиме” через мітинги, антиваксів і “вагнергейт”

Унікальних переглядів: 285
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Військовий на Вінниччині хотів передати спецслужбам РФ таємні дані про підрозділи ППО, – СБУ

Військова контррозвідка СБУ звітує, що на Вінниччині викрила посадовця однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України на прихованому збиранні секретних відомостей. Ймовірно, він планував передати спецслужбам РФ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse