QR-код на плакатах антивакцинаторів у Києві спрямовує на сайт “Единой России”

Якщо просканувати QR-код на плакатах антивакцинаторів у Києві, то він спрямовує на сайт владної політичної партії РФ “Єдіная Россія”.

На це звернули увагу користувачі соціальних мереж під час протестної акції в середу, 24 листопада.

Справді, “Новинарня” перевірила: якщо просканувати код смартфоном, за адресою пропонується перейти на офіційний сайт партії Путіна – er.ru.

У коментарях до одного з критичних дописів про акцію антивакцинаторів один із користувачів спробував пояснити ситуацію, яка виникла, представившись “дівчиною з фото”:

Акція 24 листопада стала вже другим масовим виступом у Києві “проти обов’язкових щеплень”. Її учасники також вимагали звільнити з СІЗО Остапа Стахіва – організатора попереднього такого мітингу, якого обвинувачують у спробі зміни конституційного ладу та називають керованим із Росії.

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