Суд арештував антивакцинатора Стахіва із заставою в один мільйон

Остап Стахів, фото з ФБ

Галицький районний суд Львова заарештував лідера “антивакцинаторів” Остапа Стахіва на 2 місяці з правом внесення застави розміром майже 1 мільйон гривень.

Таке рішення суд ухвалив у четвер, 18 листопада, передає видання “ВВС Україна”.

Суддя Олег Юрків повністю задовольнив клопотання прокурорів заарештувати скандально відомого блогера до 16 січня 2022 року із правом внесення застави на суму 998 тисяч гривень.

У разі внесення застави “антивакцинатор” все одно буде зобов’язаний не покидати межі міста Львова без згоди слідчих поліції.

36-річному Стахіву інкримінують повалення конституційного ладу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як писала Новинарня“, 16 листопада співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.

Того ж дня СБУ відрапортувала, що оголосила підозру в спробі захоплення влади “антивакцинаторам”, яких курували з Росії. Йдеться про Стахіва та Михайла Милостивого.

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