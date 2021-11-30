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У Донецьку першу сотню жителів окупованих районів Донбасу прийняли до партії “Єдина Росія”

30/11/2021 14:15

 

Перші сто мешканців окупованої РФ території Донбасу з російським громадянством отримали партійні квитки “Єдиної Росії”.

Про це у вівторок, 30 листопада, на так званому “форумі щодо недопущення фальсифікації історії” в Донецьку заявив депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький, про що інформує сепаратистський інтернет-ресурс ДАН.

“Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії «Єдина Росія» (Андрія Турчака) перші 100 мешканців Донбасу – громадяни Росії – отримали партійні квитки всеросійської політичної партії “Єдина Росія”, – заявив Водолацький.

Зазначається, що з липня в Донецьку прийом заяв на включення до переліку “прихильників партії “Єдина Росія”. Кампанія стартувала на форумі “Росія-Донбас: єдність пріоритетів”.

Умовою вступу до партії Путіна, яка має монобільшість у Держдумі РФ, називають наявність громадянства Росії, вік щонайменше 16 років, “підтримку і солідарність із програмними цілями, активне сприяння їх реалізації”. На фінальному етапі кандидат також має заручитися рекомендацією ради прихильників, пройти співбесіду та подати заяву на вступ до партії.

Всупереч українському законодавству, президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, що передбачає спрощене надання російського громадянства жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Держдума звільнила жителів ОРДЛО від мита при вступі до громадянства Росії.
Відтоді, до кінця літа 2021 року, паспорти з двоголовим орлом отримали понад 600 тисяч мешканців ОРДЛО (для цього вони мали поїхати на територію Ростовської області РФ).
У 2021 році такі колабораціоністи змогли також взяти участь у парламентських виборах в Росії, зокрема дистанційно з території ОРДЛО.
Президент України Володимир Зеленський на підставі рішення РНБО ввів у дію персональні санкції РНБО за російські вибори в ОРДЛО та Криму.

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