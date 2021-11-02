Зеленський ввів у дію персональні санкції РНБО за російські вибори в ОРДЛО та Криму

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Відповідні укази №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 від 30 жовтня опубліковані на сайті глави держави.
“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (додається)”, – ідеться в повідомленні.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цими указами, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, що 15 жовтня Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти 237 осіб, які брали участь в організації та проведенні виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей та в Криму.
Під санкціями опинилися:
На цих людей наклали повний пакет обмежень: від заборони в’їзду до блокування всіх активів.
Санкції було накладено безстроково.
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