У Вінниці поставлять виставу за мотивами щоденника загиблого добровольця Євгена Костюка

Євген Костюк, "Шльоцик"

У Вінниці за участю ветеранів АТО поставлять виставу молодіжного документального театру “Посеред вогненно-червоних квітів дикого маку…” за мотивами щоденника загиблого 19-річного добровольця Євгена Костюка (“Шльоцика”).

Про це повідомила голова ГО “Автомайдан Вінниччина” Таїса Гайда в коментарі “Укріноформу”.

“Проєкт документального театру об’єднає дві групи акторів-аматорів: учасників бойових дій та вінницьку молодь, яка про війну чула тільки з екранів телевізора та з соцмереж. Його мета – розповісти засобами сучасного мистецтва про два різних світи, які між собою перетинаються. Основою для написання сценарію стануть сторінки щоденника загиблого добровольця Євгенія Костюка, а також уривки з роману Еріха Марії Ремарка “На Західному фронті без змін” – повідомила Гайда.

За її словами, це спільний проєкт ГО «Автомайдан Віннничини» та Міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім’ям загиблих. м. Вінниці «Ветеранський простір».

Вистава «Посеред вогненно-червоних квітів дикого маку…» покликана закріпити у колективній пам’яті українців індивідуальні історії про молодь, яка брала участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та про події того часу.

Сценарій вистави напише українська письменниця та драматург Наталія Доляк, вона ж буде й режисером-постановником.

Через оголошення в соцмережах для постановки спектаклю наберуть 16 акторів-аматорів, з яких шестеро будуть учасниками бойових дій на Сході, решта – молоді вінничани віком 16-25 років.

Для спектаклю також створять три оригінальні музичні твори.

Репетиції документального театру та підготовка онлайн вистави документального театру «Посеред вогненно-червоних квітів дикого маку…» відбуватимуться у міському Ветеранському просторі.

Гайда зазначила, що реалізувати цей проєкт його фундатори планують за пів року. Відтак, у червні 2022 року відбудеться прем’єра вистави на малій сцені Вінницького академічного музично-драматичний театру ім. Садовського, який є партнером проєкту. Вона буде посвячена 6-й річниці загибелі Шльоцика. На виставу запросять учасників бойових дій та родини загиблих військових з Вінницької області.

Окрім того, окремо підготують відеоверсію вистави та розмістять її на YouTube та на сайті «Архів історій українців».

Вінничанин Євген Костюк (позивний Шльоцик) пішов в АТО добровольцем. 29 травня 2016 року він був важко поранений, підірвавшись на «розтяжці» у лісосмузі поблизу шахти «Путилівська»(Бутівка-Донецька) у районі Авдіївка-Донецьк. Хлопець помер у ніч на 2 червня у реанімації лікарні ім. Мечникова у Дніпрі. В нього залишились матір і сестра. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, відзнакою «Народний Герой України» та відзнакою ДУК ПС «Бойовий Хрест Корпусу».

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