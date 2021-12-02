Суд оголосив вирок у справі вбивства ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова

Ярослава Тарасенка, який є одним з обвинувачених у пособництві у вбивстві у Києві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, засудили до 12 років позбавлення волі. Другий обвинувачений у цій справі Олександр Лось був виправданий.
Таке рішення у четвер, 2 грудня, ухвалив Шевченківський районний суд столиці, повідомляє “Судовий репортер”.
Самого кілера Павла Паршова застрелив охоронець Вороненкова на місці злочину.
Ще одним фігурантом справи є спільник убивці Ярослав Левенець, який наразі перебуває у розшуку.
Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець заявила, вирок щодо Лося буде оскаржено, оскільки обвинувачення наполягає на доведенні його вини.
Як інформувала “Новинарня“, екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков переїхав разом з родиною до України в жовтні 2016 року.
Політик мав дати свідчення у справі Януковича про держзраду, але був застрелений кілером 23 березня 2017 року в центрі Києва, на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської.
Вороненков у супроводі охоронця йшов на зустріч з іншим ексдепутатом з РФ Іллею Пономарьовим. Почалася перестрілка, в якій кілер встиг здійснити кілька пострілів у Вороненкова, а охоронець вистрілив у кілера, і той згодом помер від поранень.
24 березня МВС встановило особу ймовірного вбивці – ним виявився учасник АТО з Нацгвардії, уродженець Севастополя Павло Олександрович Паршов, який проживав у Дніпрі.
У вбивці Вороненкова був спільник – Ярослав Левенець, із 2012 року він перебуває в розшуку за економічні злочини.
Олександр Лось, як вважає слідство, був разом із Левенцем співорганізатором злочину, а саме організовував двох водіїв і кілера.
Генпрокурор Юрій Луценко назвав гаданого замовника вбивства – російський кримінальний “авторитет” Володимир Тюрін (колишній чоловік Марії Максакової – дружини вбитого Вороненкова). Луценко назвав убивство “показовою стратою свідка”.
Запит України в Росію про екстрадицію Тюріна було відправлено 9 жовтня 2017 року, але відповідь не прийшла.
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