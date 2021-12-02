“Обвинувачений “беркут” стоїть у коридорі, але до зали не зайде”. Підсумки тижня в судах у справах Майдану (22–26 листопада 2021)

Жовтий автобус "автомайданівців" у Кріпосному провулку 23 січня 2014 року після нападу "Беркута" із засідки

автор: Адвокатська дорадча група

Цікавий допит двох свідків у справі судді Світлани Кушнір, зрушення у справі судді Ірини Татаурової та синхронні скасування засідань у справі керівників харківського та львівського “Беркута” — Владислава Лукаша і Ростислава Пацеляка — цим запам’ятався минулий тиждень у справах Майдану.

Із 35 призначених засідань минулого тижня, результативними були 18 (у 18 судових процесах). Прогрес був у 16 процесах.

Причини скасування засідань: непідтверджені заяви про хворобу захисника та обвинуваченого, неявка обвинуваченого, неявка захисника, перебування судді в школі суддів.

Інформація за результатами судових засідань згрупована за хронологією. Більш детально про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод, якого стосується справа. #СправаКостенка — Колегія суддів черкаського апеляційного суду на чолі з Іриною Соломкою, яка розглядала апеляційні скарги прокуратури та представника потерпілих на вирок Валерію Костенку, заявила собі самовідвід та задовольнила його. Тепер в суді відбудеться новий авторозподіл, який визначить наступну колегію, що розглядатиме скарги.

Нагадаємо, Соснівський районний суд Черкас засудив Валерія Костенка до 4 років ув’язнення заочно. #ЯнуковичНасильницькіЗлочини — Київський апеляційний суд під головуванням судді Тетяни Росік відмовив прокурору у задоволенні його апеляційної скарги в справі колишнього президента Віктора Януковича. Прокурор Деркач подав скаргу до апеляційного суду на відмову у задоволенні його клопотання про роз’яснення судового рішення. Цим рішенням суддя В’ячеслав Підпалий задовольнив клопотання захисту і зобов’язав прокуратуру провести перевірку — чому не було внесено до ЄРДР оголошення в розшук Віктора Януковича.

Прокурори вважають це рішення незаконним і оскаржили його до Верховного Суду. Тим часом попросили самого Підпалого роз’яснити це рішення. Однак суддя прокурору відмовив. Саме цю відмову і оскаржували в апеляційному суді, який залишив ухвалу Печерського суду без змін. #СправаЄльцова — Двоє захисників обвинуваченого подали клопотання до суду, аби відкласти розгляд через їхню нібито зайнятість в інших процесах. Жодних підтверджень цьому вони не надали. Прокурор Парфенюк і представник потерпілих Марина Ліліченко наголосили, що це свідоме затягування розгляду з боку сторони захисту. Вони наполягали на продовженні розгляду, оскільки графік погоджувався із захистом і адвокати повинні були враховувати це.

Суддя Вікторія Жмудь відклала розгляд та попередила обвинуваченого, що наступного разу застосує до захисників дисциплінарні заходи. #СправаТиднюкаТендіта — Адвокат обвинуваченого Тиднюка вкотре не прийшов на засідання суду. Тому Бориспільський суд відклав розгляд справи. #СправаГайдашукаКиринчука — На засіданні продовжили вивчати письмові докази. Вже традиційно захист просить Суд визнати очевидно недопустимими майже кожен доказ обвинувачення. Раніше, на попередніх засіданнях, адвокат Василь Трикоза наполягав, що недопустимими слід вважати результати важливих експертиз. Тепер захисник наголошував, що матеріали кримінальної справи, за якою тодішні правоохоронці затримували студентів інституту імені Карпенка-Карого, нібито, “не мають відношення до справи” Гайдашука та Киринчука. Представники потерпілих Оксана Михалевич вважають це затягуванням процесу. #СправаБялая — Тітушці Павлу Бялаю Шевченківський суд під головуванням судді Оксани Голуб продовжив на два місяці термін нічного домашнього арешту. Захист Бялая просив відпустити його під особисте зобов’язання, однак суддя Голуб відмовила в цьому.

Нагадаємо, Бялая обвинувачують у нападі на протестувальників та вбивстві В’ячеслава Веремія. #СправаВернидубова — У справі колишнього судді Дніпровського суду Києва Ярослава Вернидубова засідання не відбулося через неявку свідків до суду. Вернидубов обвинувачується у позбавленні водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013 року. #СправаПацеляка — Сказати, що обвинувачений контактував з хворим на Covid-19 та не надати жодного підтвердження цьому — такий спосіб зірвати розгляд справи продемонстрував захист Пацеляка у Святошинському суді. Захисниця керівника львівського “Беркута” Ростислава Пацеляка Наталія Вознюк сказала під час засідання, що Пацеляк стоїть у коридорі, але не заходить до залу, бо його колега по роботі хворий на Covid-19. Сам Пацеляк, за словами адвоката, тест не зробив. Захист попросив відкласти розгляд справи.

Прокурор та потерпілі заперечили, наголосивши, що підтверджень хвороби колеги Пацеляка захист суду не надав. Однак суддя Анатолій Ясельський відклав розгляд. #СправаПащенкаХізанова — Шевченківський суд закінчив досліджувати письмові докази у справі незаконного прослуховування Ігоря Луценка напередодні і під час його викрадення. На наступному засіданні суд планує допитати потерпілого Ігоря Луценка. #СправаСпасських — Захист Юрія Спасських не зміг оскаржити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні його скарги.

Нагадаємо, у вересні Юрію Спасських повідомили про підозру по подіях першої половини дня 18 лютого 2014 року, в тому числі в організації умисних вбивств мітингувальників. #СправаМисливого — Бориспільський міськрайонний суд продовжив запобіжний захід Сергію Мисливому у вигляді тримання під вартою ще на два місяці і передав справу до Київського апеляційного суду для визначення підсудності. Новий захисник Мисливого адвокат Захаров у засіданні спочатку намагався відвести прокурора Юлію Малашич, потім вагався, чи заявляти відвід головуючому Ткаченко, зрештою заперечував проти запобіжного заходу. Сергія Мисливого обвинувачують в організації викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивства останнього. #СправаЛободи — Прокуратура змінила обвинувачення “беркутівцю” Сергію Лободі. На засіданні суд долучив новий обвинувальний акт від прокурора Багнюка. Тепер йому інкримінуються ті ж злочини, але за попередньою змовою групою осіб. Лободу обвинувачують у побитті та незаконному затриманні людей під час розгону студентського Майдану 30 листопада 2013 року.

Суддя Олена Мєлєшак попередила, що на наступному засіданні суд роз’яснить обвинуваченому суть нового обвинувачення та з’ясує позицію захисту. Вона також додала, що якщо сторони бажають повторно дослідити докази через зміну обвинувачення, вони можуть заявити відповідні клопотання. #СправаГолуба — Захисник колишнього слідчого Святошинського райвідділку міліції Олександра Голуба просив суд закрити справу проти його підзахисного. Також адвокат подав друге клопотання, в якому просив повернути обвинувальний акт прокурору.

Суддя Валентина Новик відмовила захиснику в задоволенні обох клопотань і призначила обвинувальний акт до судового розгляду. Нарешті спостерігаємо довгоочікуване зрушення у цій справі. #СправаПанченка — У справі Дніпровського “беркутівця” Дмитра Панченка засідання не відбулося — до суду не прийшли його захисники, вони повідомили про свою хворобу. #СправаНагорногоЯценкаЦибиВечірки — А це засідання не відбулося за клопотанням самого обвинуваченого Анатолія Нагорного. Він повідомив суд про своє відрядження. На цьому засіданні Голосіївський суд мав досліджувати докази обвинувачення.

Нагадаємо, колишній прокурор Анатолій Нагорний, слідчі Віталій Яценко, Олександр Циба, Артем Осовик, Сергій Сідіч, Євген Гудз, Роман Коцаб’юк та слідчий Роман Вечірка обвинувачується у притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності. #СправаНазарова — У справі колишнього слідчого Андрія Назарова, як і у справі Голуба, захисник попросив суд повернути обвинувальний акт прокурору. Прокурор і представник потерпілого Марина Ліліченко заперечили проти цього клопотання. Суддя Іван Бандура заперечення прийняв і в задоволенні клопотання відмовив. Він також призначив обвинувальний акт до судового розгляду. #СправаКостенкаГебанаПогребного — Засідання не відбулося — захисник одного з обвинувачених Олега Гебана повідомила, що в її підзахисного помер батько. Вона попросила відкласти розгляд. Суд задовольнив клопотання. #СправаЛукаша — Захисниця Наталія Вознюк вкотре зірвала розгляд справи колишнього керівника харківського “Беркута” Владислава Лукаша. Адвокат просто не з’явилася до суду, повідомивши про свою зайнятість в Печерському суді. Лукаш доволі очікувано відмовився без неї проводити засідання.

Прокурор нагадала суду про численні скасування засідань через неявку адвоката Вознюк. Представниця потерпілого Юлія Науменко підтримала прокурора та зазначила про зловживання і випадки зриву засідань, нібито через участь в іншому засіданні, яке не відбулося через хворобу судді.

Суддя Тетяна Щасна зазначила, що Вознюк має на наступне засідання надати докази зайнятості в іншій справі.

Переглянути спробу провести засідання можна за посиланням Мирна хода 18 лютого 2014 #СправаПопова — У справі колишнього голови КМДА Олександра Попова Шевченківський суд продовжив досліджувати докази. Однак, наприкінці засідання захисник Попова попросив суд перенести наступне засідання, заплановане на 8 грудня, на більш пізню дату. Він аргументував це необхідністю лікування Попова за кордоном. Суд на чолі з головуючим Володимиром Бугілем врахував це клопотання і відклав розгляд аж на два з половиною місяця — до 14 лютого.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням #СправаЯковенка — Проміжна перемога у справі колишнього працівника міліції Сергія Яковенка. Суд під головуванням Миколи Дідика провів підготовче засідання та задовольнив клопотання прокурора про заочний судовий розгляд.

Сергія Яковенка обвинувачують у перевищенні влади, незаконному носінні та знищенні зброї “беркутівців” “чорної роти”, яка використовувалася під час розстрілів людей на Інститутській 20 лютого, а також у приховуванні тяжкого або особливо тяжкого злочину — вбивства протестувальників 20 лютого 2014 року. #РозстрілНаІнститутській — На засіданні суд продовжив вивчати додаткові докази захисників. Адвокати обвинувачених понад годину представляли свої доповнення. А також заявили клопотання про допит експертів, які проводили експертизи у справі — балістів і судових медиків.

Також суд під головуванням Сергія Дячука задовольнив клопотання представника потерпілих Євгенії Закревської і долучив кілька матеріалів, серед яких — відео журналіста Тимура Бедернічека, який знімав увечері 20 лютого з готелю “Україна” і зафіксував постріли по журналістах з боку будинку клубу Кабміну, де розташовувались правоохоронці. Під час свого допиту він зазначав, що правоохоронці 20 лютого стріляли до пізньої ночі. Зокрема, коли журналісти намагалися за допомогою ліхтаря та дзеркала підсвітити, що відбувається на Інститутській, то по дзеркалу відразу прийшовся постріл. Це, за його словами, було між 20:00 та 21:00.

Почитати статтю про допит свідка Бедернічека у суді можна за посиланням ( https://cutt.ly/kYq4RaE

На засіданні Сергій Дячук також закликав усі державні інстанції враховувати графік засідань у цій справі та проявляти повагу до процесу. Адже графік засідань у справі погоджено з усіма сторонами майже на півроку і ігнорування цього факту з боку інших судів чи, приміром органів слідства — є неповагою до суду, неповагою до надважливого для суспільства судового процесу. (А можливо і втручанням у діяльність Суду – Авт.).

Також на засіданні допитали ДАІшника Анатолія Гулька, який зупиняв авто. Як виявилося, він також складав протокол на учасника поїздки до Межигір’я. За це його люстрували у 2015 році. Зараз він очікує рішення ОАСК про своє поновлення.

“ДАІшник викручувався, як вуж на сковорідці, і максимально уникав прямих відповідей. Але запевнив, що вказівок затримувати та складати рапорти на учасників Майдану не отримував і взагалі не пам’ятає про такі. Про порушення з боку водія він теж не пам’ятає. Мовляв, затримав водія, бо у нього не було документів на покришки. Про жодні масові заворушення не йшлось”, — розповів про допит свідка представник потерпілих Роман Маселко.

Які можуть бути документи на використані покришки, свідок не сказав. Очевидно, що таких не існує. Натомість свідок підтвердив, що жодних доказів чи навіть натяків на те, що водій брав участь у масових заворушеннях, не було. Попри це суддя Кушнір ув’язнила Юрченка на місяць, а зараз продовжує працювати суддею.

Більше про це засідання можна прочитати за посиланням #СправаКічерманаГрицаяПавленка — Обвинувачений Ігор Кічерман зірвав розгляд справи. Він не з’явився до Соснівського суду Черкас, звідки мав брати участь у засіданні Шевченківського районного суду Києва по відеоконференції. Кічерман пояснив, що живе в іншому місті і не має змоги приїхати до Черкас, бо в нього немає ковід-сертифіката. Тобто він не вакцинований. Також він не має коштів на тест.

Суддя Антоніна Кваша вирішила наступний раз проводити відеоконференцію з двох судів — із Золотоніського, куди може прибути Кічерман, та з Соснівського районного суду Черкас, звідки братимуть участь у засіданні двоє інших обвинувачених — Юрій Грицай та Володимир Павленко. #СправаДанилюка — У справі “беркутівця” Миколи Данилюка Шевченківський суд досліджував відеозаписи, надані журналістами та потерпілими. #СправаСахнюка — Суддя Олена Козачук задовольнила заяву прокурора про відвід судді Оксани Бірси у справі колишнього слідчого Дніпровського райвідділу міліції Артема Сахнюка. #СправаСерби — На засіданні учасники переглядали відео з подій розгону протестувальників біля Запорізької ОДА. Представник потерпілих Олена Яркіна у коментарі Суспільному зазначила: “Доведено присутність разом із правоохоронними органами і в будівлі облдержадміністрації, на вулицях міста під час розгону “тітушок”, які діяли спільно з ”Беркутом”. Вони мали певні ознаки — на рукавах білі пов’язки і мали із собою біти, якісь дерев’яні палиці, якими також били людей… Ми бачили кадри, де вони знаходяться і в приміщенні облдержадміністрації. На мій погляд, це був такий психологічний тиск на учасників мітингу. Був здійснений такою кількістю саме присутніх правоохоронців. І цікавим було останнє відео, останній файл, де чітко показана роль провокаторів”.

Детальніше читайте у статті “Суспільного Запоріжжя”.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням #СправаПустового — Подільський суд відклав розгляд справи через відсутність потерпілих. Після заміни судді у цій справі постало питання, чи продовжувати розгляд чи починати його спочатку. Прокурор, потерпілі та їх представник просили продовжити розгляд справи з тої стадії, на якій завершив попередній склад суду. Обвинувачений та його захисник просили розпочати розгляд справи спочатку. Представник цивільного відповідача МВС України також просив розпочати розгляд справи спочатку.

Суддя Людмила Казмиренко у вересні цього року постановила почати заново судовий розгляд. #СправаПерестюка — У справі Олександра Перестюка, якого обвинувачують у викраденні Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, засідання не відбулося. Суддя Бориспільського міськрайонного суду Дмитро Ткаченко викладав у школі суддів. #СправаЩеголєва — Шевченківський суд після кількох цікавих допитів (про них можна почитати тут: 1) https://cutt.ly/FYq710C , 2) https://cutt.ly/bYq5rus , 3) https://cutt.ly/GYq5gdV ) продовжив досліджувати матеріали справи — документацію щодо оренди Будинку профспілок для розміщення там протестувальників. Досліджені документи спростовують тези захисту про захоплення будівлі мітингувальниками. З цікавого — дослідили лист Київської ради профспілок. У листі голова Київської міської організації профспілок скаржиться що у ніч штурму з 18-го на 19 лютого 2014 р. до будинку вдерлись озброєні спецпризначенці зламали двері, стіни і спричинили пожежу. На наступному засіданні 8 грудня суд продовжить допитувати свідків.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням #СправаЗавражинаГорбенка — Засідання у справі Валентина Завражина та Віктора Горбенка не відбулось оскільки суд не може розглянути заявлене клопотання про об’єднання цієї справи зі справою, яка надійшла до Дарницького суду з Городищенського за рішенням Верховного Суду до проведення підготовчого засідання у “Городищенській” справі. Там, крім Завражина та Горбенка, також обвинувачуються Вадим Мельник, Володимир Воронков, Роман Недибалюк та Максим Русін. Захист активно зриває проведення підготовчого, очевидно саме для того, щоб не допустити об’єднання проваджень. #СправаТатаурової — У справі судді Ірини Татаурової прокурор оголосила обвинувальний акт, учасники виступили зі вступними промовами, суд визначив порядок дослідження доказів. На наступному засіданні суд почне розгляд по суті з дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Потім планується допит потерпілого, допит свідків, дослідження доказів захисту і допит обвинуваченої.

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