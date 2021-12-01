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Ми не зупинимо війну без прямих перемовин з Росією, – Зеленський

01/12/2021 11:46

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі не зупинити без прямих перемовин з Російською Федерацією.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у середу, 1 грудня, у щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

“Вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся говорити всім і говорити прямо росіянам… Саме тому водночас я не боюся прямої розмови з ними”, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що “ми знаємо, хто з європейських країн Україну підтримує, а хто з європейських країн робить вигляд, що підтримує Україну і нашу незалежність”.

Зеленський вважає, що Україна не зможе зупинити війну без свого війська, “найкращої армії у світі, яка захистить нас”, але також і без прямих перемовин із РФ.

“Ми повинні сказати правду: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити один одному правду: якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте. А якщо ми хочемо ходити, просто про це говорити, то давайте нічого не робити”, – сказав він.

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