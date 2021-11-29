Міністри держав G7 проведуть екстрену зустріч через поширення штаму “Омікрон”

Міністри охорони здоров’я країн “Групи семи” проведуть екстрену зустріч щодо нового штаму коронавірусу “Омікрон”.
Про це оголосив уряд Британії, яка зараз головує в G7, повідомляє “Європейська правда” в понеділок, 29 листопада.
На терміновому засіданні міністри G7 обговорять події, пов’язані з поширенням штаму “Омікрон”.
Країни ЄС, а також Велика Британія, Канада та США, через побоювання у зв’язку з новим варіантом обмежили польоти до та з багатьох країн півдня Африки.
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