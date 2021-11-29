Міністри держав G7 проведуть екстрену зустріч через поширення штаму “Омікрон”

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Міністри охорони здоров’я країн “Групи семи” проведуть екстрену зустріч щодо нового штаму коронавірусу “Омікрон”.

Про це оголосив уряд Британії, яка зараз головує в G7, повідомляє “Європейська правда” в понеділок, 29 листопада.

На терміновому засіданні міністри G7 обговорять події, пов’язані з поширенням штаму “Омікрон”.

Країни ЄС, а також Велика Британія, Канада та США, через побоювання у зв’язку з новим варіантом обмежили польоти до та з багатьох країн півдня Африки.

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