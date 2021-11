Низка держав ввели обмеження на в’їзд із країн півдня Африки через новий COVID-штам

Через новий штам COVID-19 B.1.1.529, який Всесвітня організація охорони здоров’я назвала Nu, уряди низки держав світу обмежили в’їзд із країн Південної Африки.

Про це в п’ятницю, 26 листопада, інформує The Guardian.

Велика Британія першою заборонила в’їзд із ПАР, Лесото, Намібії, Ботсвани, Есватіні і Мозамбіка.

Опісля аналогічні обмеження запровадили Гонконг, Сінгапур, Японія, Нідерланди, Філіппіни, Чехія, Франція, Ізраїль, Німеччина та Італія.

Із 30 листопада Іспанія припинить відправляти авіарейси в Південну Африку і Ботсвану.

Греція дозволить в’їзд із південноафриканських країн лише за необхідності та за умови 10-денного карантину.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила можливість зупинення авіасполучення всіх країн блоку з країнами південноафриканського регіону.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021