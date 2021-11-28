Міноборони засудило гаубичні залпи Бутусова, які загострюють ситуацію на фронті. В ЗСУ почали перевірку

Міністерство оборони України засудило дії журналіста Юрія Бутусова, який виклав у соцмережі відео, де він стріляє з гаубиці, а головнокомандувач ЗСУ розпорядився провести з цього приводу перевірку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОУ в неділю, 28 листопада.

“27 листопада Юрій Бутусов виклав на особистій сторінці у фейсбук відео, на якому він здійснює постріл з 152-мм гармати-гаубиці Д-20. Дата та місце зйомки не були вказані.

На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні, і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, Російська Федерація шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів.

Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах.

В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів”, – ідеться в повідомленні МОУ.

“Публікація подібних відео у такому контексті, і зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні”, – зазначили у військовому відомстві, додавши, що “Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей, не застосовують засоби ураження калібром понад 100 мм та відкривають вогонь виключно у відповідь у випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян”.

У Міноборони також заявили, що “для встановлення об’єктивних обставин, зафіксованих на оприлюдненому відео, за дорученням головнокомандувача ЗСУ розпочато перевірку фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю”.

“Ми (…) наполегливо закликаємо громадян України уникати вчинків, які можуть зашкодити Збройним силам України, спричинити інтенсифікацію обстрілів ворогом, збільшити втрати з нашого боку, або ускладнити співпрацю у сфері оборони з міжнародними партнерами”, – ідеться в повідомленні.

Як інформувала “Новинарня“, 27 листопада – в День пам’яті жертв Голодомору – головний редактор сайту “Цензор” Юрій Бутусов виклав відео, на якому він стріляє з гаубиці нібито по російських окупантах – “за кожне зерня 33-го року, за кожну жертву радянських репресій”.

Після цього, 28 листопада, Державне бюро розслідувань заявило про порушення кримінальної справи щодо дій Бутусова. Ідеться про статті 414 та 437 ККУ – “планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни”.

Повідомлення ДБР пішло слідом за скандальною пресконференцією президента Володимира Зеленського 26 листопада, коли Бутусов вступив із ним у різку полеміку та звинуватив Зеленського у брехні на його адресу. Зокрема, президент жорстко дорікнув Бутусову за те, що той показав відео з атакою “Байрактара” в ООС, та розповів про фінансування Бутусова олігархами Коломойським і Корбаном.

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