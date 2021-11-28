Після критики Бутусовим Зеленського ДБР почало проти нього кримінальну справу – за стрільбу з гаубиці. ВІДЕО

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Пресслужба Державного бюро розслідувань заявила, що слідчі ДБР “вивчають відео”, викладене журналістом Юрієм Бутусовим у фейсбуці, в межах розпочатого кримінального провадження.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в повідомленні ДБР у неділю, 28 листопада – через два дні після “пресмарафону”, на якому Бутусов різко критикував президента Володимира Зеленського.
“28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з «Гаубиці Д-20» калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: «по окупантах вогонь».
Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну”, – зазначено на сайті ДБР.
“Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння”, – заявили в Держбюро.
При цьому в ДБР визнали, що, “за попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки”.
“Закликаємо усіх громадян України при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформаційної безпеки держави”, – резюмували в Бюро.
Варто зазначити, що відео зі стрільбою з гаубиці Бутусов виклав 27 листопада – в День пам’яті жертв Голодомору.
Відео:
“За кожне зерня 33-го року, за кожну жертву радянських репресій – по російських окупантах – вогонь! постріл!” – говорить військовий журналіст на відео перед залпом.
“Сьогодні, в День пам’яті жертв Голодомору, мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з “Байрактара”, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається “злити” Донбас. Україна веде Війну за Незалежність, і ми в цій війні переможемо, бо у тих, хто б’ється за свободу, гарна пам’ять. Ніколи знову вільних людей в Україні ніхто не поставить на коліна – ні слуга одного олігарха, ні слуги Путіна. Тому сьогодні о 16.00 запалюємо свічки”, – підписав Бутусов.
“Відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. (…) Нічого героїчного в цьому відео нема, просто слово до дня Голодомору. Знято в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон”, – додав він.
Коментуючи повідомлення ДБР 28 листопада, Бутусов зазначив, що Держбюро порушило проти нього справу за статтею 437 ККУ – “планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни”.
“На думку президента, саме я оприлюднив відео з “Байрактара” і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Постріл з гармати, який був колись зроблений, – це тепер привід для ескалації, хоч я і написав, що це було давно. (…) Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російських окупантах, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це “позитивні блогери” мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як Пореченков стріляю – тобто прирівняли російського терориста до громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи”, – прокоментував журналіст.
Він додав, що “інтереси Зеленського в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні”.
“Думаю, що тепер координація дій офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною… Все, що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського, – чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи, якими офіс намагається мене закрити – це системна брехня в інтересах нашого ворога”, – зазначив Бутусов.
Повідомлення ДБР пішло слідом за скандальною пресконференцією президента Володимира Зеленського 26 листопада, коли із ним вступив у різку полеміку Юрій Бутусов та звинуватив Зеленського у брехні на його адресу.
Перед тим президент жорстко дорікнув Бутусову за те, що той показав відео з атаки “Байрактара” в ООС, та розповів про фінансування Бутусова олігархами Коломойським і Корбаном.
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