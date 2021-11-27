Вселенський патріарх Варфоломій відслужив літургію і панахиду за жертвами Голодоморів в Україні. ВІДЕО

Вселенський патріарх Варфоломій очолив богослужіння за жертвами Голодоморів в Україні, яке відбулося в головному соборі Вселенського патріархату – храмі Святого Георгія у Стамбулі.

Про це повідомляє “Укрінформ“.

“У цей день молитовно вшановуємо пам’ять жертв Голодомору – Великого голоду в Україні, однієї з найбільших трагедій людства, оскільки в міжвоєнний період XX століття, у 1932 та 1933 роках, він забрав життя від семи до десяти мільйонів благочестивих українців через голод у той час, коли Україна отримала щедрий урожай. Сьогодні ми молимося за упокій душ цих мільйонів… Ми пам’ятаємо їхній трагічний кінець і… не повинні забувати про такий страшний голод”, – сказав Вселенський патріарх після відправи.

Він наголосив, що Голодомор як рукотворний голод “був диявольським проєктом сталінської системи, спрямованим на знищення християнської віри та Православної церкви”.

“Історія Голодомору змушує нас глибоко замислитися про важливість людської гідності”, – зауважив патріарх Варфоломій.

Він підкреслив, що пам’ять про трагедію Голодомору “має спонукати нас вчитися, діяти та свідчити про ліквідацію цієї глобальної мерзенності, яка затягує мільйони людей у пастку страждань, несправедливості та приниження».

“Ми наполягаємо на тому, що Церкви та релігії можуть надихати, зміцнювати та підтримувати боротьбу за захист свободи та справедливості, а також виховувати дух миру, примирення та солідарності не лише через діалог та співпрацю між собою, а й через підтримку на суспільно-політичному рівні та в громадянському суспільстві ініціатив і рухів на захист людської гідності та фундаментальних свобод”, – заявив Вселенський патріарх.

На літургії та панахиді, що відбулися в День пам’яті жертв Голодоморів, 27 листопада 2021 року, були присутні генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський, генконсули Польщі, Німеччини, Словаччини, Японії, Греції, Швейцарії, представники української та кримськотатарської громад.

Літургія та панахида пам’яті жертв Голодоморів в Україні вперше відбулася у головному соборі Вселенського патріархату. Раніше богослужіння до Дня пам’яті жертв Голодоморів проходили в церкві святого Миколая на Фанарі.

День пам’яті жертв Голодоморів в Україні відзначається в Україні щороку в четверту суботу листопада.

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