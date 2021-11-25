Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору й запевнив у підтримці суверенітету України

Президент США Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. А також висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

“Кожен листопад ми вшановуємо пам’ять і віддаємо належне мільйонам безневинних українців, які страждали і помирали під час Голодомору. Чоловіки, жінки та діти, які втратили життя під час цього голоду, були жертвами жорстокої політики та навмисних дій режиму Йосипа Сталіна”, – йдеться в заяві Байдена.

За його словами, український народ подолав жах Голодомору, показав свій дух і стійкість та створив вільне й демократичне суспільство.

“Сполучені Штати також підтверджують нашу відданість сьогоднішньому народу України та нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”, – йдеться в повідомленні.

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