У Москві поліція і найняті провокатори блокували закритий показ фільму “Ціна правди” про Голодомор в Україні

Провокатори блокують показ фільму

У Москві група провладних молодиків у ​​масках увірвалася в приміщення правозахисного центру “Меморіал” та спробувала зірвати закритий показ фільму “Ціна правди” (Mr. Jones) про Голодомор-1933 в Україні. На глядачів тиснула також поліція.

Інцидент трапився ввечері 14 жовтня. В офіс “Меморіалу” увірвалися близько 20 чоловіків у медичних масках, передає ВВС. Речниця “Меморіалу” Юлія Орлова розповіла журналістам, що нападники кричали: “Всім на підлогу!”, а потім залізли на сцену біля екрана й почали скандувати: “Фашисти!”, “Ганьба!”, “Не забудемо, не пробачимо!”

За словами очевидців, напад знімали оператори федерального телеканалу.

На виклик прибула поліція.

Вона заблокувала офіс, влаштувала опитування глядачів і співробітників центру. Людей протримали в приміщенні кілька годин.

Більшість нападників покинули будівлю до приїзду поліції. Силовики оглянули кількох чоловіків і вивели їх із зали, після чого показ фільму продовжився.

Разом з тим, як розповів голова “Меморіалу” Ян Рачинський, у поліції набагато більший інтерес викликали правозахисники, а не провокатори.

Трьох співробітників “Меморіалу” відвезли в поліцію для пояснень. Решта поліцейських оточили офіс і відмовилися випускати співробітників та глядачів на вулицю. На ручки дверей офісу, щоб їх зачинити, повісили кайданки.

Посетителей закрытого показа фильма «Гарет Джонс» о Голодоморе в центре «Мемориала» заблокировала в зале полиция. От зрителей требуют заполнить бумагу с перс.данными. Среди вопросов – что делают на показе посетители, судимы ли они, откуда узнали о фильме. Фото: SOTA. pic.twitter.com/GvUOig2qUI — SOTA (@SotaVision) October 14, 2021

Як повідомляє “Медіазона” з посиланням на правозахисників, поліцейські зажадали од відвідувачів заповнити анкету з особистими даними, а також цікавилися, що вони робили на цьому показі. При цьому спочатку до приміщення відмовлялися пустити адвокатів.

Близько опівночі адвокатам вдалося увійти до будівлі. Із глядачів на той час вже взяли пояснення і відпустили.

Нагадаємо, що фільм “Містер Джонс” (“Ціна правди”) – історична драма 2019 року, знята польською кінорежисеркою Агнешкою ​​Голланд і присвячена пам’яті жертв Голодомору-33 в Україні.

Стрічка розповідає про поїздку в Радянський Союз британського журналіста Гарета Джонса. Він приїхав до СРСР, щоб взяти інтерв’ю у Сталіна, та став свідком масових репресій і штучного голоду в Україні. Джонс першим з журналістів розповів у західній пресі про геноцид, який відбувається в Україні.

Прем’єра картини відбулася в 2019 році на Берлінському міжнародному кінофестивалі, де фільм номінували на премію “Золотий ведмідь”.

Рецензія “Новинарні“: Ціна правди між Голодомором і “кризою”. Фільм, який змушує думати

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