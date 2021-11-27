В українському суспільстві зростає ідея суду над винуватцями Голодомору та компенсацій від РФ, – соціологія

В Україні рік у рік зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 років. У 2008 році цього прагнули 37% громадян, у 2018-му – 48%, у 2021-му – 61%.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг“.

Також позитивну динаміку має рівень підтримки ініціативи щодо надання компенсацій постраждалим від геноциду та їх сім’ям: у 2008-му – 46%, у 2018-му – 63%, у 2021-му – 78%.

43% громадян вважають, що компенсації має сплачувати Росія, 18% – Україна, 17% – ООН.

Як зазначають соціологи, ініціатива щодо проведення суду над винуватцями геноциду користуються більшою підтримкою на Заході та в Центрі країни, серед виборців партій “Європейська солідарність” і ВО “Свобода”.

Натомість ідея щодо виплати компенсацій родинам, що зазнали страждань від Голодомору, користується приблизно однаковою підтримкою у всіх регіонах країни.

85% громадян погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. 13% – заперечують це.

Останніх порівняно найбільше на Сході та Півдні України (кожен четвертий-п’ятий опитаний у цих макрорегіонах), серед виборців партій “Опозиційна платформа – За життя”, партії Мураєва “Наші”, партії Шарія.

Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору особисто Йосипа Сталіна – 44% (у 2018 році таких було 47%, 2008 – 43%) та загалом центральне керівництво СРСР – 41% (у 2018 – 39%, 2008 – 38%).

Ще 17% покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР – НКВС, ГПУ (у 2018 – 28%, 2008 – 23%).

12% винуватять вище керівництво Радянської України(у 2018 – 23%, 2008 – 17%).

Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай.

Тези російської пропаганди про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10% (у 2018 – 5%, у 2008 році – 11%).

Про особисту провину Сталіна та вищого керівництва СРСР в організації Голодомору в Україні, частіше зазначали мешканці західних та центральних областей. Натомість щодо природніх причин Голодомору частіше висловлювалися мешканці Півдня та Сходу.

Твердження про природні причини найбільш поширене серед аудиторії, що заперечує геноцид.

68% опитаних громадян (понад дві третини населення) зазначили, що добре знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% зазначили, що щось чули про це, 8% – взагалі не знають.

Соцопитування групи “Рейтинг” було проведене 19-21 листопада 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1600 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

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