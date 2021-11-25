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“Сконцентруйтеся на посиленні безпеки й обороноздатності”: активісти закликали “слуг народу” дати спокій українській мові

25/11/2021 13:00

Народні депутати від “Слуги народу” розпочали атаку на уповноваженого із захисту державної мови – ключову інституцію, завданням якої є контроль за виконанням закону про мову і захист мовних прав громадян.

Про це йдеться в заяві спільноти “Мова об’єднує”, опублікованій у фейсбуці в четвер, 25 листопада.

“Ще в День української мови та писемності, 9 листопада, знаний українофоб Максим Бужанський оприлюднив провокаційне відеозвернення із закликом зняти уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя і змінити закон, який захищає уповноваженого від можливості свавільного звільнення”, – йдеться в заяві.

Закон про мову передбачає, що уповноважений, хоча й призначається урядом, але здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб і не може бути звільнений без належних підстав.

“Але 22 листопада “слуги народу” зареєстрували законопроєкт №6336, співавторами якого разом із Бужанським стали одіозні члени президентської фракції Данило Гетманцев, Юлія Гришина, Євгеній Брагар, Галина Третьякова та інші – загалом 29 депутатів”, – нагадали активісти.

Вони наголошують, що “цей законопроєкт вносить зміни в закони про мову і про кабінет міністрів, дозволяючи уряду в будь-який момент знімати уповноваженого за “незадовільний звіт” чи просто “за поданням прем’єр-міністра”.

Тобто інституцію, покликану контролювати виконання закону в тому числі посадовцями уряду та інших органів влади, “слуги народу” хочуть зробити цілковито залежними від цих самих посадовців.

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“Проходження законопроєкту в парламенті вже супроводжується безпрецедентними маніпуляціями. По-перше, в Раді змінили головний комітет, який має його розглядати. Спочатку на сайті парламенту головним значився гуманітарний комітет, який спеціалізується на мовній політиці. Але тепер головним визначено комітет із організації державної влади, голова якого Андрій Клочко також є співавтором законопроєкту №6336. По-друге, проєкт хочуть розглянути на комітеті у форсованому темпі, вже 1 грудня, не чекаючи експертних висновків, на подання яких регламент дає три тижні”, – йдеться в заяві.

Як свідчать дані соціологів, закон про мову підтримує більшість громадян України,у тому числі дві третини прихильників партії “Слуга народу”.

“Однак депутати партії Зеленського знову атакують важливі норми цього закону. Тобто, вочевидь, керуються іншими мотиваціями, які не мають нічого спільного з волею народу і національними інтересами України”, – вказується в заяві.

Спільнота “Мова об’єднує” розцінює дії депутатів президентської партії як акт підтримки російської гібридної агресії, допомогу ворогу у війні проти української мови як однієї з підвалин нашої національної єдності.

“Перед загрозою масштабного наступу російських військ і в умовах наростання скандалу, пов’язаного зі звинуваченнями оточення президента в державній зраді “слуги народу” провокують своїми діями протести проти нового наступу на мову. Ми вимагаємо:

  • від фракції “Слуга народу” – публічно засудити законопроєкт №6336 і забезпечити його зняття з розгляду парламенту. У разі відсутності таких дій уся відповідальність за цей антиукраїнський законопроєкт лягає на керівництво партії та її фактичного лідера Володимира Зеленського.
  • від парламентського комітету з організації державної влади – відмовитися від намірів форсованого протягування проєкту 6336 1 грудня, розглянути його лише після отримання всіх експертних висновків і ухвалити рішення про недоцільність включення цього проєкту до порядку денного сесії.

Якщо ці кроки не будуть зроблені, ми змушені будемо закликати людей, вийти з 1 грудня на протест на захист свого права на мову. Принагідно закликаємо владу й особисто Володимира Зеленського відмовитися від намірів протягнути через парламент подальшу русифікацію телебачення і преси, про які нам добре відомо”, – заявили активісти “Мова об’єднує”.

“Дайте мові спокій. Не розколюйте країну. Сконцентруйте свої зусилля на посиленні її безпеки й обороноздатності“, – наголошується в заяві.

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