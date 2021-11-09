Експлейнер про історію та особливість української мови – текст і відео

Чи багато ми знаємо про історію української мови – коли і як вона сформувалася? Чи достатньо розуміємо її діалекти? З якою іншою мовою в української найбільше спорідненої лексики? Чому діаспора говорить трохи інакшою мовою?

Усе це спробувала пояснити команда Ukraїner у партнерстві з Українським ПЕН.

Коротко — у відеоексплейнері.

Розлого — у текстовому форматі.

Лонгрід та велике відео було представлено незадовго до Дня української писемності й мови.

“Гірке відчуття, що це не сталось 30 років тому, і що таких продуктів не є десятки чи сотні”, — коментує прем’єру член експертної ради проєкту Юрій Макаров – журналіст, телеведучий, письменник, член Українського ПЕН.

Пів року автори опрацьовували факти та обирали найвлучніші формулювання, щоб коротко та доступно розповісти про те, що відбувалося з українською мовою від початку її існування та як вона сформувалася в ту, якою ми послуговуємося тепер.

До експертної ради з історії мови увійшли: Юрій Макаров, Іван Андрусяк, Лідія Гнатюк, Володимир Кулик, Надія Кісс.

“У цьому відео та статті ми намагалися показати й історію, і сучасний стан: ми говоримо про сленг, про діалекти про неологізми, про те як повертаються старі слова. Звісно, я не науковець, а популяризатор науки. Тож розбиратися в усіх цих шарах допомагали експерти”, — говорить про роботу співавторка Анастасія Левкова, письменниця, редакторка, членкиня Українського ПЕН.

Крім доступних пояснень, текстова версія містить багато мап та інфографіки, як-то:

Другий співавтор експлейнера про мову — письменник, перекладач і один із співтворців YouTube каналу Твоя підпільна гуманітарка Остап Українець — додає: “Тепер можна пройти експрес-курс історії української мови за ті пів години, які у вас займе читання нашого експлейнера. А ще Максим Щербина із Настею Левковою перетворили цей величезний текст на сценарій 17-хвилинного відео, яке мені випало озвучити”.

Пояснювальний текст та відео мають переклад англійською та надалі будуть представлені усіма дванадцятьма мовними версіями Ukraїner.

“Ми представили детальний експлейнер про те, що таке українська мова, демаркацію різних явищ, що стосуються України, які є нашим національним надбанням і символами. Надзвичайно важливо проводити ці демаркаційні лінії в умовах інформаційної війни і давати підгрунтя тому, що таке Україна. Ми робимо ці експлейнери для широкої аудиторії максимально зрозумілими і намагаємось також цілитись на молодшу аудиторію. Власне в медійній стислій популярній формі ми пояснюємо доволі складні речі не лише для розуміння всередині, але й для публічної культурної дипломатії назовні”, — зазначає засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

За словами Логвиненка, у новому форматі — пояснювальних відео й текстів — автори продовжать стисло розповідати про суть інших найяскравіших явищ з історії України.

11 листопада на YouTube-каналі Ukraїner відбудеться прем’єра другого пояснювального відео — про походження та розвиток української літератури, а напередодні буде представлено текстовий формат.

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