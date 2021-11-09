“Як захистити право на мову?” Громадські активісти оприлюднили покрокову інструкцію

З нагоди Дня української мови та писемності, що відзначається 9 листопада, рух “Простір свободи” розробив і оприлюднив порадник “Як захистити право на мову?”

Це покрокова інструкція, яка пояснює, що конкретно може зробити будь-який громадянин для контролю за виконанням закону про мову і захисту свого права на отримання інформації й послуг українською.

Порадник описує алгоритм дій у разі виявлення порушень у сфері послуг, освіті, державних установах та інших випадках.

За допомогою гіперпосилань і QR-кодів, читаючи порадник, можна швидко перейти до законодавчих та судових актів, інформаційних матеріалів, електронних форм скарг на порушення закону.

Розробники інструкції закликають українців утверджувати українську мову трьома способами: власним прикладом, через індивідуальний контроль за дотриманням закону і через спільні дії.

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