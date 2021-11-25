Доба ООС: дев’ять ворожих обстрілів, ЗСУ – без втрат

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Упродовж минулої доби, 24 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Із них два – із застосуванням заборонених “Мінськом” озброєнь.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Неподалік шахти “Бутівка” противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Кам’янки ворог двічі здійснив обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

У бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворожі війська вели вогонь двічі, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Із мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ “Мар’їнка”.

У районі Верхньоторецького противник застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, укрпїнські позиції потрапили під обстріл із мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 четверга, 25 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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