Місія ОБСЄ виявила в житловому районі окупованого Луганська танк бойовиків

Російські найманці в ОРДЛО. Фото: Reuters

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території в Луганській області танка збройних формувань Російської Федерації, розміщеного з порушенням Мінських домовленостей.

Про це у вівторок, 23 листопада, інформує пресслужба ООС.

“У зоні дій так званого 2-го армійського корпусу ЗФ РФ, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64. Така, нібито, незначна кількість виявлених порушень пояснюється численними перешкодами, які чинять роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях збройні формування Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, свободу пересування спостерігачів Місії обмежували, зокрема, на блокпості збройних формувань РФ біля Мінерального Донецької області, а також у неконтрольованому урядом пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці (раніше – Червонопартизанськ) та на залізничній станції “Червона Могила” у Вознесенівці Луганської області.

Безпілотники СММ також зазнавали глушіння сигналу засобами радіоелектронної боротьби окупантів.

Зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення з боку ЗФ РФ є очевидним проявом агресивних намірів Російської Федерації, в той час, як підрозділи Збройних сил України і надалі неухильно дотримуються як Мінських домовленостей, так і зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню.

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