В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича, – ЗМІ

Посли Євросоюзу погодились виключити із санкційного списку ЄС міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.

Про це повідомив у середу, 17 листопада, кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у твітері.

“Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України. Зараз у списку залишилося всього 7 осіб”, – написав журналіст.

EU ambassadors have now decided to remove the former 🇺🇦 minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of 🇺🇦 state funds. only 7 people left now on the list now #Ukraine #Crimea #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 24, 2021