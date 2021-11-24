В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича, – ЗМІ

Посли Євросоюзу погодились виключити із санкційного списку ЄС міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.
Про це повідомив у середу, 17 листопада, кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у твітері.
“Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України. Зараз у списку залишилося всього 7 осіб”, – написав журналіст.
EU ambassadors have now decided to remove the former 🇺🇦 minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of 🇺🇦 state funds. only 7 people left now on the list now #Ukraine #Crimea #Russia
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 24, 2021
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